Para los amantes de la montaña y la buena gastronomía: el evento en Bariloche que no podés obviar

Bariloche a la Carta es un plan ideal para los fans de la comida y los paisajes imponentes.

Del 5 al 12 de octubre, San Carlos de Bariloche volverá a transformarse en el epicentro culinario del país con una nueva edición de Bariloche a la Carta (BALC). Durante ocho días, la ciudad cordillerana desplegará una propuesta integral que involucra a más de un centenar de restaurantes, hoteles, cervecerías, chocolaterías y productores locales, bajo la premisa de descubrir el destino a través de su identidad gastronómica.

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El evento, organizado por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche con el acompañamiento de Emprotur, el gobierno de Río Negro y el municipio local, se consolida como un clásico indispensable del calendario turístico nacional. Bajo el lema "En octubre, Argentina se encuentra en Bariloche", la propuesta reforzará este año su impronta federal e internacional.

La provincia de Córdoba participará como invitada especial desembarcando con sus cocineros, vinos y productos regionales para cruzarse con la tradición patagónica en clases magistrales y cenas temáticas. A su vez, referentes de Chile y Brasil sumarán sus miradas en los esperados pop ups, encuentros donde chefs visitantes y anfitriones crean menús exclusivos e irrepetibles para una sola noche.

Bariloche a la Carta.

El Circuito Gastronómico mantendrá su rol central ofreciendo platos concebidos especialmente para la ocasión en cerca de 100 establecimientos, los cuales contarán con un 20% de descuento mediante la Tarjeta BALC y promociones bancarias. La oferta completa, junto con precios, horarios y mapas de geolocalización, se podrá consultar a través de la plataforma digital del evento para armar itinerarios a medida.

Bariloche a la Carta.

Cómo culminará este evento

El tramo final de la celebración tendrá lugar del 9 al 12 de octubre con la gran Feria BALC en el Centro Cívico. A orillas del lago Nahuel Huapi, más de 150 expositores, bodegas, productores rionegrinos y puestos de comida darán vida a un paseo al aire libre que se complementará con catas, la Ruta del Vino y actividades gratuitas. La sustentabilidad volverá a ser un eje transversal con la gestión responsable de residuos y la puesta en valor del origen de los alimentos, al tiempo que se llevará a cabo la elección del Mejor Plato BALC 2026 y el Premio al Mejor Menú de Río Negro.