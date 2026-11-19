Por qué a algunas personas les cuesta decir “te quiero”: cómo se relaciona con las experiencias de la infancia, según la psicología.

Expresar los sentimientos con palabras puede resultar difícil para algunas personas. Para muchos, aunque quieran a sus familiares, amigos o parejas, decir "te quiero" o "te amo" puede generarles incomodidad, vergüenza o cierta resistencia. Según la psicología, esta dificultad puede estar relacionada con las experiencias vividas durante la infancia y con la manera en que cada persona aprendió a vincularse con los demás.

{{{htmlAmp}}}

Aunque suele interpretarse como una señal de frialdad o falta de afecto, no necesariamente significa que alguien quiera menos a quienes lo rodean. En algunos casos, puede deberse a una falta de costumbre o bien a experiencias dolorosas que los llevaron a desarrollar mecanismos de defensa.

El psicólogo Giovanni Urbina, especialista en enfoque clínico y terapeuta en adicciones, explicó que existen dos experiencias que pueden influir en este comportamiento: haber crecido en un entorno donde las demostraciones de cariño no eran habituales o haber atravesado situaciones en las que los propios sentimientos fueron lastimados.

¿Por qué a algunas personas les cuesta decir “te quiero”?

“¿Te cuesta decir 'te quiero', 'te amo'?, expresar tus sentimientos o incluso te cuesta recibir o aceptar ese tipo de gestos de parte de los que te rodean? Esto podría estar asociado a una de dos experiencias o quizás ambas”, explica Urbina.

Por un lado, el especialista señala que puede tratarse de una cuestión de crianza: “Quizás creciste en un entorno en donde este tipo de muestras de amor no era común, no te acostumbraste a recibirlas ni a expresarlas”. En estos casos, la falta de familiaridad con las demostraciones afectivas puede trasladarse a los vínculos durante la adultez.

Por otro lado, también pueden influir las experiencias emocionales dolorosas. Según explica Urbina, “podría ser también que viviste una situación, tuviste una experiencia en la que sentiste que fuiste traicionado en tus sentimientos”.

En estos casos, evitar expresar el cariño puede convertirse en un mecanismo de defensa. “Como una forma de protegerte, quizás se toma esa actitud de 'ya no expreso mis sentimientos y mi amor porque de esa manera me siento más seguro de que no me van a lastimar, de que no se van a aprovechar'”, explica.

De esta manera, la dificultad para decir “te quiero” no significa necesariamente una falta de amor, sino una forma aprendida de protegerse emocionalmente.

¿Se puede aprender a expresar los sentimientos?

Aunque las experiencias de la infancia y los vínculos anteriores pueden influir en la manera de relacionarse con los demás, esta dificultad no tiene por qué mantenerse durante toda la vida. En este sentido, el especialista destaca que existe la posibilidad de desarrollar nuevas herramientas emocionales: “Expresar amor o muestras de afecto, o el abrirse a recibir esas muestras, es una habilidad y se puede aprender perfectamente”.

Para lograrlo, recomienda que, “más allá de enfocarte en quién es el responsable en tu pasado, enfoques tu atención en el presente y pienses qué podrías hacer para desarrollar esas habilidades”. El objetivo es aprender a expresar los sentimientos con mayor naturalidad y construir relaciones más satisfactorias, tanto con uno mismo como con los demás.