Alerta tránsito: cuáles son los carriles cortados en la Autopista Lugones y hasta cuándo durarán las demoras

Durante el comienzo de esta semana los conductores que ingresen a la Ciudad de Buenos Aires desde el norte deberán circular con mucha precaución, ya que continuará la reducción de calzada en la Autopista Lugones por las obras públicas que lleva adelante en la zona Metrogas.

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Los trabajos empezaron el viernes a la noche y se extenderán durante este lunes y martes. Se restringirán tres carriles derechos en la curva de conexión desde la avenida General Paz, por lo cual quedarán solo tres carriles para la circulación habilitados.

La reducción de la calzada podría provocar demoras en el ingreso a la Ciudad desde el norte, especialmente en los horarios de mayor circulación. A diferencia de lo ocurrido durante el fin de semana, los accesos desde avenida del Libertador hacia la avenida General Paz permanecerán habilitados, por lo que se podrán seguir utilizando esas conexiones.

Qué tener en cuenta para circular por la zona de manera segura

Como las obras se desarrollan en una zona de mucha circulación, los conductores se verán obligados a extremar las precauciones, respetar la señalización y reducir la velocidad cuando las condiciones del tránsito lo requieran.

En esta línea, hay algunas reglas básicas que todo conductor debe tener presente al momento de circular. La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 establece distintas disposiciones destinadas a ordenar la circulación y prevenir cualquier tipo de siniestro. Entre ellas, hay cinco pautas fundamentales que siempre deben recordarse.

Las 5 normas de tránsito fundamentales para circular en Argentina

La primera es respetar las velocidades máximas, que varían según el tipo de vía y pueden ser modificadas por la señalización. En una esquina urbana sin semáforo, por ejemplo, la velocidad precautoria no debe superar los 30 km/h.

También es importante recordar que, la prioridad de paso corresponde al vehículo que llega desde la derecha, aunque existen excepciones a la normativa. Otra regla tan fundamental como necesaria es alcohol cero al volante dentro del régimen provincial. Además, el cinturón de seguridad es obligatorio para todos los ocupantes de los vehículos.

La quinta norma tiene que ver con utilizar correctamente las luces. En las rutas nacionales deben mantenerse encendidas las bajas o las diurnas, y las de giro deben utilizarse para anticipar cualquier tipo de maniobra.

Cabe remarcar que estas reglas deben sumarse a la importantísima atención a la señalización y las condiciones de circulación, sobre todo en sectores donde hay reducciones de calzada y tránsito.