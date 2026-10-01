Alerta sanitaria: Santa Fe logra contener la gripe, pero el fenómeno de El Niño amenaza con leptospirosis

La directora de Promoción y Prevención de la Salud de la provincia de Santa Fe, Analía Chumpitaz, destacó la considerable baja de los cuadros de influenza a nivel local, a contramano de la fuerte ola de contagios que se registra a nivel nacional, y advirtió por la circulación de la bronquiolitis en los niños más pequeños.

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La médica señaló que a nivel local hubo un adelantamiento de la influenza A, pero gracias a una exitosa campaña de vacunación a grupos de riesgo la curva logró bajar. "Nosotros aquí en la provincia de Santa Fe tuvimos un descenso de influenza A y comenzó a circular sincicial respiratorio, que es la enfermedad que afecta a los más chiquititos, la bronquiolitis", sostuvo y agregó que el Covid-19 se mantiene estable.

Pese al panorama estable que se registra en territorio santafesino, las enfermedades respiratorias continúan bajo vigilancia epidemiológica en el país. Según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), entre las semanas epidemiológicas (SE) 34 y 36 se notificaron 71.802 nuevos casos de enfermedad tipo influenza (ETI), con un acumulado de 992.803 casos en lo que va del año, la cifra más alta de notificaciones para ese período entre 2016 y 2026.

La enfermedad tipo influenza es un cuadro clínico caracterizado por fiebre de 38 °C o más, tos y dolor de cabeza, que puede estar acompañado por otros síntomas como dolor de garganta, congestión nasal y dolores musculares. El número de notificaciones registrado este año, sin embargo, debe interpretarse teniendo en cuenta que la temporada de virus respiratorios se adelantó unas tres semanas respecto de otros años.

De acuerdo con el informe, las notificaciones de ETI se mantuvieron dentro de los niveles considerados de seguridad hasta la SE 9. Luego comenzaron a aumentar hasta alcanzar un pico alrededor de las SE 21 y 22, seguido por un descenso hasta la SE 32. Desde entonces, se observa un ligero repunte semanal en los registros.

Leptospirosis en Santa Fe: cómo se transmite, grupos de riesgo y medidas de prevención

Pese a la baja de casos de influenza, la provincia de Santa Fe enciende las alarmas sanitarias tras registrar en 2026 un incremento de los casos confirmados y probables de leptospirosis en comparación con los años anteriores. Según el último informe epidemiológico, entre la semana 1 y la 34 de este año fueron notificados 581 casos, de los cuales 75, un 13%, fueron clasificados como confirmados o probables.

Chumpitaz detalló el origen del problema y sus formas de contagio. "Es una enfermedad bacteriana, la transmite una espiroqueta que suele estar en la orina de ciertos animales", explicó y remarcó que, si bien los roedores son los principales transmisores, también pueden contagiar perros, gatos, caballos y vacas.

En ese sentido, puntualizó que la bacteria queda en el suelo y el riesgo aumenta considerablemente con las inundaciones y los anegamientos, por lo que ante el impacto del fenómeno de El Niño, el territorio santafesino activó protocolos específicos de contención.

Además, con el inicio de la temporada de calor y el mayor movimiento en las islas frente a la ciudad, Chumpitaz conminó especialmente a quienes pernoctan allí, a guardar más cuidado y, por ejemplo, usar botas de goma. Pescadores y kayakistas completan el grupo de riesgo.

Sobre los síntomas, señaló que comienza con fiebre y dolores musculares o articulares, para luego pasar a cuadros más específicos pulmonares o hepatorrenales. También recordó que hay una medicación preventiva para quienes estuvieron expuestos al riesgo, la cual puede tomarse en las primeras 48 a 72 horas para evitar o disminuir la posibilidad de enfermar.