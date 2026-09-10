Preocupación en Santa Fe por leptospirosis: ya hay 75 casos confirmados en 2026

La provincia de Santa Fe enciende las alarmas sanitarias tras registrar en 2026 un incremento de los casos confirmados y probables de leptospirosis en comparación con los años anteriores. Según el último informe epidemiológico, entre la semana 1 y la 34 de este año fueron notificados 581 casos, de los cuales 75, un 13%, fueron clasificados como confirmados o probables.

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La leptospirosis es una enfermedad infecciosa y zoonótica de potencial epidémico causada por una bacteria llamada leptospira interrogans. La misma es transmitida por la orina de la ratas y otros animales infectados, pero según indica la Organización Mundial de la Salud (OMS) también puede aparecer después de fuertes lluvias.

En este marco, la cifra en terrritorio santafesino representa un aumento respecto del mismo período de los años anteriores. Entre enero y agosto de 2024. se habían registrado 61 casos confirmados o probables, mientras que durante el mismo período de 2025 fueron 39.

El comportamiento también puede observarse al analizar los registros anuales. Durante 2024 se notificaron 1.204 casos de leptospirosis en Santa Fe, de los cuales 73 fueron confirmados o probables. En 2025, hubo 938 notificaciones y 66 casos confirmados o probables.

Uno de los datos que más preocupa a las autoridades sanitarias es la proporción de pacientes que requirieron hospitalización. El 55% de los casos confirmados y probables durante el período analizado debió ser internado.



El informe remarca que registrar correctamente la hospitalización resulta fundamental para dimensionar la magnitud del problema sanitario y evaluar la necesidad de cuidados y atención para este tipo de enfermedad.

Un reflejo impactante de esta realidad clínica se registró en enero pasado con un joven de 29 años, residente de Las Toscas. El hombre comenzó con fiebre, cefalea, dolores articulares y musculares, molestias abdominales, náuseas y vómitos. Realizó la primera consulta médica dos días más tarde de la primera aparición de la sintomatología y tras el empeoramiento de su estado de salud fue derivado al Hospital Central de Reconquista. El 2 de enero falleció.

Leptospirosis: principales formas de contagio

La leptospirosis, causada por bacterias del género Leptospira, es una zoonosis. Una zoonosis es una enfermedad infecciosa que los animales pueden transmitir a los humanos de manera natural. Es por lo anterior mencionado, que preocupan los casos que se han comprobado no sólo en ratas, sino también en ganados, perros y otras especies.

En relación con el contagio, ocurre de manera directa cuando la piel o las mucosas entran en contacto con agua, barro o suelos contaminados con orina de animales infectados. También puede ocurrir por la picadura de insectos u otros animales que transportan el patógeno de un animal a otro. Uno de los principales factores de riesgo son las inundaciones, ya que extienden la bacteria en cursos de agua, charcos o zonas rurales.

Los síntomas de la enfermedad

La enfermedad se desarrolla por etapas, por lo que en los primeros días se presenta como un simple cuadro gripal.

Los síntomas más comunes son:

Fiebre

Dolor de Cabeza

Dolores Musculares (principalmente en pantorrillas)

Malestar general

Sin embargo, si la enfermedad evoluciona pueden aparecer síntomas mas severos, tales como:

Coloración amarillenta (tanto de la piel como de los ojos)

Hemorragias pulmonares

Complicaciones renales o hepáticas (que podrían poner en riesgo la vida)

Es fundamental considerar si la persona estuvo en contacto con ambientes de riesgo ya que el tratamiento en etapa temprana, reduce provechosamente las complicaciones y la posibilidad de muerte.