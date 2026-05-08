Alerta por ráfagas: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, viernes 8 de mayo de 2026

Vientos en Santa Fe.

La provincia de Santa Fe atraviesa un brusco cambio de condiciones meteorológicas luego de las tormentas y lluvias que afectaron a distintas localidades durante las últimas horas. Para este viernes 8 de mayo de 2026, el foco estará puesto en el descenso de temperatura, los fuertes vientos y la persistencia de la inestabilidad en sectores del centro y sur provincial.

Tanto en Rosario como en Santa Fe, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con nubosidad variable y ráfagas intensas del sector sur, en un escenario típico de recambio de masa de aire que dejará atrás el clima templado de los últimos días. Si bien las tormentas más fuertes quedarían concentradas durante el jueves, todavía podrían registrarse lluvias aisladas y condiciones incómodas durante la madrugada y la mañana.

Cómo estará el clima en Rosario este viernes 8 de mayo

En la ciudad del monumento a la bandera, el viernes llegará con una marcada baja térmica y viento persistente. La temperatura mínima será de apenas 7 grados, mientras que la máxima alcanzará los 15. Durante toda la jornada se esperan ráfagas intensas que podrían oscilar entre los 23 y 31 kilómetros por hora.

El dato más relevante será justamente el viento: las ráfagas provenientes del sur y sudoeste harán descender la sensación térmica y consolidarán un escenario mucho más frío que el registrado durante la semana. Según el pronóstico del SMN, no se esperan lluvias significativas para el viernes, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto y el ambiente seguirá húmedo tras las precipitaciones del jueves.

Pronóstico de Rosario.

El jueves había arrancado con tormentas aisladas y probabilidades de lluvia de hasta el 70%, acompañadas por temperaturas que rondaron los 20 grados. Ese contraste explica el fuerte cambio que sentirán los rosarinos en menos de 24 horas.

Los detalles del pronóstico para la ciudad de Santa Fe

La capital provincial también experimentará un viernes ventoso y mucho más fresco. La mínima prevista es de 8 grados y la máxima de 16, con ráfagas de entre 23 y 31 kilómetros por hora durante buena parte del día.

Pronóstico de Santa Fe.

A diferencia del jueves, donde las probabilidades de tormentas llegaron al 100% durante la mañana, el viernes mostrará una mejora paulatina de las condiciones. El cielo permanecerá parcialmente nublado y podrían registrarse algunas lloviznas aisladas durante la madrugada, aunque el grueso del temporal ya se habrá desplazado hacia otras regiones.

Cuándo mejora el tiempo en Santa Fe y Rosario

Las perspectivas para el fin de semana son mucho más alentadoras. Tanto en Rosario como en Santa Fe se espera cielo despejado o parcialmente nublado desde el sábado, con máximas cercanas a los 16 y 17 grados y mañanas frías.