Alerta meteorológica en 14 provincias: advierten por tormentas fuertes y posible caída de granizo en el AMBA

Este jueves 22 de octubre rige una alerta meteorológica por tormentas fuertes en buena parte del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que en las zonas bajo nivel naranja podría caer granizo y se esperan actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 90 km/h y mucha lluvia en poco tiempo.

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En el AMBA, el día más inestable de la semana es hoy y la lluvia acompañará, aunque con distinta intensidad, hasta el próximo domingo.

Cuándo llueve en el AMBA y cómo sigue el fin de semana

Para este jueves, la mañana tiene pocas chances de lluvia pero el escenario cambia por la tarde cuando se registrarán tormentas aisladas. Hacia la noche, la probabilidad de precipitaciones sube a entre 40% y 70%.

Para los días siguientes, la lluvia perderá intensidad pero no se irá. El viernes y el sábado seguirán con cielo mayormente nublado y chaparrones o lloviznas intermitentes, con una probabilidad de hasta 40% para el viernes. El domingo arrancará igual durante la madrugada y la mañana, y recién por la tarde del último día de la semana llegaría una mejora gradual.

El fin de semana también trae un descenso de la temperatura. Este jueves y el próximo viernes, los valores irán de 15°C a 20°C; el sábado, de 14°C a 19°C, y el domingo, el día más fresco, de 12°C a 17°C.

El viento también será protagonista durante la jornada, desde el sector este, entre 23 y 31 km/h y con ráfagas de hasta 50 km/h. Mientras que el viernes rotará al sudeste y se calmará, pero el sábado volverá a ganar fuerza hacia la tarde y la noche, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Dónde se esperan las tormentas más fuertes

Los mayores registros de lluvia se concentrarán en el centro y el Litoral. Para regiones de Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, La Pampa y el noroeste de la provincia de Buenos Aires, el SMN indicó que “se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, donde podrían ser superados de forma puntual”.

En dichas zonas, todas ellas bajo alerta naranja, las tormentas podrían traer granizo de diversos tamaños, descargas eléctricas frecuentes y ráfagas de hasta 90 km/h.

El nivel naranja también alcanza a zonas de Neuquén y Río Negro, con fenómenos del mismo tipo pero con menor caída de agua: entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en puntos aislados.

Por otra parte, Formosa también hay advertencias por lluvias y tormentas de intensidad variable, con granizo, ráfagas de hasta 90 km/h y acumulados de entre 40 y 70 milímetros.

Más al oeste, La Rioja, San Juan y Mendoza tendrán tormentas con lluvias intensas en lapsos cortos, granizo ocasional, actividad eléctrica y ráfagas. Allí se prevén entre 20 y 40 milímetros, aunque podría llover más en áreas reducidas.

Viento Zonda y ráfagas de más de 100 km/h en la cordillera

El otro foco de atención está en el oeste y el norte, con alerta amarilla por viento en sectores de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan. En la cordillera soplará viento del oeste de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que en altura podrían superar los 100 km/h.

También se espera viento Zonda, de entre 30 y 40 km/h y con ráfagas de más de 70 km/h. Este fenómeno suele dejar el aire muy seco, reducir la visibilidad y provocar subas bruscas de temperatura.