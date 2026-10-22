Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo de esta madrugada

A las 03:00 el clima en Capital Federal se mantiene estable, con 15° de temperatura y nubes y claros. La sensación térmica es de 14 °C, por lo que la madrugada se siente fresca pero sin sobresaltos.

El pronóstico del tiempo para este bloque indica 0% de probabilidad de lluvia y 22% de nubosidad. La humedad es alta, del 84%, con un punto de rocío de 13 °C. No se registra niebla y la visibilidad alcanza los 40 km, según los datos oficiales de la hora.

El viento medio es de 14 km/h y las ráfagas llegan a 28 km/h. La presión atmosférica se ubica en 1017 hPa y la cota de nieve está en 3700 m. Un panorama tranquilo en Capital Federal, sin lluvia a la vista en este registro de las 03:00.