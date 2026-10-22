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Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo de esta madrugada
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 16 minutos
A las 03:00, Capital Federal tiene 15°, nubes y claros y 0% de lluvia
A las 03:00 el clima en Capital Federal se mantiene estable, con 15° de temperatura y nubes y claros. La sensación térmica es de 14 °C, por lo que la madrugada se siente fresca pero sin sobresaltos.
El pronóstico del tiempo para este bloque indica 0% de probabilidad de lluvia y 22% de nubosidad. La humedad es alta, del 84%, con un punto de rocío de 13 °C. No se registra niebla y la visibilidad alcanza los 40 km, según los datos oficiales de la hora.
El viento medio es de 14 km/h y las ráfagas llegan a 28 km/h. La presión atmosférica se ubica en 1017 hPa y la cota de nieve está en 3700 m. Un panorama tranquilo en Capital Federal, sin lluvia a la vista en este registro de las 03:00.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: 15° y nubes y claros a las 03:00
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con nubes y claros y una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 14 °C, en una madrugada con humedad del 84% y probabilidad de lluvia del 0%.
Según los datos oficiales, el punto de rocío se ubica en 13 °C y la nubosidad alcanza el 22%. La visibilidad es de 40 km, no hay niebla y la cota de nieve se mantiene en 3700 m.
El viento medio sopla a 14 km/h, con ráfagas de 28 km/h, mientras la presión atmosférica marca 1017 hPa. Para quienes salen temprano, conviene seguir el pronóstico del tiempo minuto a minuto y consultar las próximas actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.
Hace 1 hora
Capital Federal a las 03:00: 15°, nubes y claros y ráfagas de 28 km/h
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con nubes y claros y una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 14 °C, la humedad alcanza el 84% y la probabilidad de lluvia se mantiene en 0%.
El viento medio sopla a 14 km/h con ráfagas de hasta 28 km/h. La visibilidad es de 40 km, la presión atmosférica marca 1017 hPa y no hay niebla. El punto de rocío se ubica en 13 °C y la nubosidad es del 22%.
Con la cota de nieve en 3700 m, el registro oficial de las 03:00 muestra una madrugada con nubes y claros en Capital Federal. El dato clave es la temperatura de 15° y la ausencia de lluvias, con 0% de probabilidad.