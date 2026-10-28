Alerta meteorológica en el AMBA: cuándo llueve con tormentas fuertes y ráfagas de viento

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) un tramo de inestabilidad entre este miércoles 28 y el viernes 30, con probabilidad de lluvias y tormentas y temperaturas máximas que no superarán los 23 ℃. Al mismo tiempo, rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas sobre casi toda la provincia de Buenos Aires, Tucumán, el sur de Catamarca y el centro de Salta. Más precisamente para la tarde y la noche, el SMN calcula una probabilidad de precipitaciones de entre 10 % y 40 %, con tormentas aisladas en el AMBA.

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El panorama cambiaría a partir del sábado: según el parte oficial, las condiciones tenderán a mejorar y las máximas volverán a ubicarse cerca de los 25 ℃.

Cómo sigue el tiempo en el AMBA día por día

Este miércoles, el termómetro irá de 13 ℃ a 23 ℃. La mañana tendrá cielo parcialmente nublado y el cambio llegará después: para la tarde y la noche, el SMN calcula una probabilidad de precipitaciones de entre 10 % y 40 %, con tormentas aisladas.

El jueves 29 será el día más inestable. Durante la mañana, la probabilidad de lluvia se ubicará entre el 40 % y el 70 %, y bajará a un rango de 10 % a 40 % por la tarde y la noche. La mínima será de 14 ℃ y la máxima, de 22 ℃.

El viernes 30 arrancará con cielo mayormente nublado y apenas un 10 % de chances de precipitaciones, pero por la tarde la probabilidad volverá a subir a entre 10 % y 40 %. Se esperan entre 14 ℃ y 23 ℃. Hacia la noche, las chances de lluvia disminuirán, aunque la nubosidad se mantendrá.

El pronóstico para el fin de semana largo y los días siguientes

El sábado 31 no se esperan lluvias: el cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas oscilarán entre 15 ℃ y 25 ℃. El domingo 1° de noviembre tendría valores similares, aunque por la tarde podrían aparecer precipitaciones aisladas, con una probabilidad de entre 10 % y 40 %.

Para el lunes 2, el SMN anticipa cielo mayormente nublado, sin lluvias, con una mínima de 17 ℃ y una máxima de 25 ℃. El martes 3, en tanto, la temperatura irá de 16 ℃ a 23 ℃, con baja probabilidad de precipitaciones durante la mañana y la tarde.

Tormentas fuertes en la provincia de Buenos Aires

En territorio bonaerense, la jornada de este miércoles comenzó con tormentas aisladas en el suroeste y bancos de niebla en el centro de la provincia, por lo que se recomienda extremar las precauciones al manejar.

Desde la tarde, la inestabilidad se extenderá a toda la provincia, con tormentas fuertes en casi todo el territorio y chaparrones en el norte. El jueves, las precipitaciones se desplazarán hacia el este, donde se mantendrán también el viernes.

Para el fin de semana, las tormentas volverán a concentrarse en el suroeste y el oeste bonaerense. A partir del domingo perderán intensidad y pasarán a ser chaparrones, mientras que en el resto de la provincia habrá nubosidad variable.