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Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo y actualizado
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 8 minutos
Capital Federal sigue cubierta a las 03:00: 16°, 96% de humedad y 20% de lluvia
El clima en Capital Federal se presenta cubierto en el registro oficial de las 03:00, con una temperatura de 16° y una sensación térmica de 17 °C. La humedad alta, del 96%, es uno de los datos más marcados de esta madrugada.
El pronóstico del tiempo indica una probabilidad de lluvia del 20% y una nubosidad del 97%. El viento sopla a 8 km/h, con ráfagas de 17 km/h, mientras la visibilidad se mantiene en 20 km y la presión atmosférica marca 1009 hPa.
No se registra niebla y la cota de nieve se ubica en 3900 m. Para quienes salen temprano, el panorama sigue inestable pero sin lluvia intensa: conviene seguir la actualización del clima en Capital Federal minuto a minuto.
Hace 23 minutos
Capital Federal a las 03:00: cielo cubierto, 16° y alta humedad en la madrugada
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta cubierto, con una temperatura de 16° y una sensación térmica de 17 °C. La humedad es muy alta, del 96%, con un punto de rocío de 16 °C y una nubosidad del 97%.
La probabilidad de lluvia se ubica en el 20%, mientras que la visibilidad alcanza los 20 km. El viento medio sopla a 8 km/h y las ráfagas llegan a 17 km/h. La presión atmosférica es de 1009 hPa y no hay niebla; la cota de nieve está en 3900 m.
Para quienes circulan a esta hora, el dato central pasa por el cielo cubierto, la alta humedad y esa probabilidad de lluvia del 20%. La temperatura de 16° se mantiene como referencia para la madrugada en Capital Federal.
Hace 1 hora
Clima en Capital Federal: así arranca la madrugada con 16°C y cielo cubierto
A las 03:00, el clima en Capital Federal se presenta con el cielo cubierto y una temperatura actual de 16°C. La sensación térmica es de 17°C, mientras que la humedad trepa al 96% y el punto de rocío se ubica en 16°C.
La nubosidad alcanza el 97% y la probabilidad de lluvia se mantiene en un 20%. El viento medio sopla a 8 km/h, con ráfagas de hasta 17 km/h. La visibilidad es de 20 km y no se registra niebla.
La presión atmosférica es de 1009 hPa y la cota de nieve se ubica en 3900 m. Seguí la actualización del tiempo en vivo para conocer cómo evoluciona la madrugada en la ciudad.
Hace 1 hora
Cielo cubierto y humedad al 96%: el clima en Capital Federal en la madrugada
A las 03:00 de este [día? we don't know], el clima en Capital Federal se presenta con cielo cubierto y una temperatura de 16°C, mientras que la sensación térmica es de 17°C. La humedad es muy alta, alcanzando el 96%, y la nubosidad cubre el 97% del cielo.
Según los datos oficiales, la probabilidad de lluvia es baja, del 20%, por lo que no se esperan precipitaciones significativas en el corto plazo. La visibilidad es buena, de 20 km, y no hay presencia de niebla. El viento sopla a 8 km/h con ráfagas de hasta 17 km/h, y la presión atmosférica se mantiene en 1009 hPa.
La cota de nieve se ubica en 3900 metros, un dato relevante para quienes se dirigen a la cordillera. Por ahora, el panorama en la ciudad es tranquilo, con un ambiente húmedo y fresco. Seguí conectado a este liveblog para conocer la evolución del pronóstico del tiempo a lo largo del día.