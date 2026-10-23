Clima en Capital Federal hoy: pronóstico del tiempo en vivo y actualizado

El clima en Capital Federal se presenta cubierto en el registro oficial de las 03:00, con una temperatura de 16° y una sensación térmica de 17 °C. La humedad alta, del 96%, es uno de los datos más marcados de esta madrugada.

El pronóstico del tiempo indica una probabilidad de lluvia del 20% y una nubosidad del 97%. El viento sopla a 8 km/h, con ráfagas de 17 km/h, mientras la visibilidad se mantiene en 20 km y la presión atmosférica marca 1009 hPa.

No se registra niebla y la cota de nieve se ubica en 3900 m. Para quienes salen temprano, el panorama sigue inestable pero sin lluvia intensa: conviene seguir la actualización del clima en Capital Federal minuto a minuto.