Alerta COVID-19: detectaron por primera vez una nueva cepa en la Argentina

El Ministerio de Salud confirmó la detección por primera vez de una nueva cepa del COVID-19 en Argentina y reforzó la vigilancia nacional. El hallazgo ocurrió en la provincia de Buenos Aires donde se registraron tres casos, uno de los cuales requirió internación. La cartera sanitaria aclaró que no represente un riesgo sanitario hasta el momento.

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La información fue confirmada en el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) que determinó la detección de tres casos del linaje BA.3.2, descendiente de Ómicron BA.3 y clasificado como Variante Bajo Monitoreo. Es la primera detección en Argentina y, aunque presenta escape inmunológico moderado, no implica un riesgo para la salud pública.

La ANLIS Malbrán, a través de la vigilancia genómica, confirmó los tres casos de BA.3.2 en residentes de la Provincia de Buenos Aires. Se trata de la primera vez que este sublinaje se registra en Argentina. Los casos corresponden a un adulto y dos adultos mayores, uno de los cuales requirió internación por comorbilidades previas. Sin embargo, todos evolucionaron favorablemente y ninguno registró condición de fallecido.

El informe detalló que la circulación de SARS-CoV-2 en Argentina se mantiene en niveles bajos y estables durante 2026, en contraste con la mayor actividad registrada para influenza y virus sincicial respiratorio.

Qué es la cepa BA. 3.2 del COVID-19

Este linaje fue identificado por primera vez en Sudáfrica en noviembre de 2024 y clasificado como Variante Bajo Monitoreo (VUM). Su detección en Argentina se suma a los registros previos en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Costa Rica y Guyana Francesa, y amplió la distribución geográfica en la Región de las Américas.

El BEN destacó que “BA.3.2 no representa actualmente un riesgo adicional sustancial para la salud”, aunque subrayó la necesidad de sostener la vigilancia virológica, epidemiológica y de indicadores de gravedad para anticipar posibles cambios en su comportamiento”.

La aparición local “pone en valor la capacidad de detección del sistema de vigilancia genómica del país”, según el BEN. Entre abril y julio de 2026 se secuenciaron 21 genomas de SARS-CoV-2 en el Laboratorio Nacional de Referencia, de los cuales el 14% correspondió a BA.3.2. Este hallazgo constituye la primera evidencia concreta de su circulación en territorio nacional.

A nivel global, BA.3.2 alcanzó proporciones cercanas al 20% de las secuencias notificadas en las primeras semanas de 2026, aunque posteriormente su presencia disminuyó al 6,45% en julio, mostrando una dinámica heterogénea entre países. El BEN advirtió que BA.3.2 presenta “un marcado escape inmunológico, con títulos de anticuerpos neutralizantes sustancialmente menores respecto de variantes descendientes de JN.1”. Pese a esta característica, las vacunas contra COVID-19 continúan siendo protectoras frente a enfermedades graves, incluso frente a BA.3.2.

Los estudios fenotípicos disponibles describen menor infectividad intrínseca, menor fusogenicidad y menor capacidad de unión a ACE2 que otros linajes descendientes de JN.1, lo que limita su competitividad y explica que no haya desplazado de manera sostenida a variantes predominantes.

“No existen actualmente señales epidemiológicas de mayor gravedad clínica”, señala el documento y descarta un aumento de hospitalizaciones, ingresos a UCI o mortalidad atribuible a BA.3.2. Tampoco se observaron fallas en pruebas diagnósticas ni menor susceptibilidad a antivirales. Sin embargo, "la evidencia sobre gravedad clínica es limitada y debe interpretarse con precaución debido a la reducción de la notificación internacional de indicadores de enfermedad grave".

Según el documento, la evaluación global de riesgo es baja, aunque se insiste en sostener la vigilancia para detectar cambios en transmisibilidad, severidad o impacto de las medidas de control”. "La principal característica de interés de BA.3.2 es su marcado escape inmunológico, considerado de riesgo moderado, pero hasta el momento esto no se ha traducido en una expansión competitiva sostenida ni en un aumento demostrado de la gravedad", apunta el informe.

Recomendaciones para la población por la nueva cepa del COVID

• Mantener completos los esquemas de vacunación contra influenza, SARS-CoV-2, neumococo, Haemophilus influenzae tipo B, Bordetella pertussis y virus sincicial respiratorio, de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Salud.



• Realizar lavado frecuente de manos con agua y jabón.



• Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.



• Evitar compartir objetos personales, como vasos, cubiertos u otros utensilios.



• Limpiar y desinfectar regularmente las superficies en contacto con personas enfermas, utilizando agua y detergente, jabón o soluciones con alcohol al 70%.



• Ventilar adecuadamente los ambientes, especialmente en espacios cerrados.



• Las personas con síntomas respiratorios deben evitar el contacto con otras personas y restringir las interacciones lo más posible hasta presentar mejoría clínica y haber transcurrido al menos 24 horas sin fiebre (sin uso de antitérmicos).



Personas que viajen o regresen de países con circulación de influenza:



● Mantener las medidas generales de prevención de infecciones respiratorias durante el viaje y al regreso.



● En caso de presentar síntomas respiratorios, evitar el contacto con otras personas y restringir las interacciones lo más posible hasta presentar mejoría clínica y haber transcurrido al menos 24 horas sin fiebre (sin uso de antitérmicos).



● Consultar de forma oportuna al sistema de salud ante la progresión o empeoramiento del cuadro clínico, y personas pertenecientes a grupos con mayor riesgo de complicaciones.