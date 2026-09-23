El inicio de la primavera 2026 volvió a poner el foco sobre las alergias provocadas por el polen y, en la Ciudad de Buenos Aires, ya existe un mapa que permite identificar las cuadras con mayor cantidad de plátanos.

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La herramienta fue desarrollada por Luciana Staiano, investigadora del Conicet, y utiliza información del relevamiento del arbolado público porteño para señalar la concentración de ejemplares en cada tramo.

Publicado el 7 de septiembre, el mapa todavía se encuentra en una etapa beta. Sin embargo, en pocos días superó las 35.000 visitas.

¿Cómo funciona el mapa de plátanos de CABA?

La herramienta organiza las calles en tres categorías de acuerdo con la cantidad de plátanos registrados por cuadra. El nivel “pocos” corresponde a sectores que tienen hasta tres ejemplares; “varios” identifica aquellos que reúnen entre cuatro y seis; mientras que “muchos” marca los tramos donde hay siete o más árboles.

Para elaborar el mapa, Staiano tomó como base los datos del relevamiento y digitalización del arbolado público lineal realizado por el Gobierno porteño entre 2017 y 2018. La información fue incorporada a Google Maps para que los usuarios puedan localizar los sectores con mayor concentración de esta especie.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) también dispone de un buscador oficial que permite consultar ejemplares individuales a partir de una dirección, una calle o determinadas características. Las fichas incluyen datos como especie, ubicación, tamaño, origen y otras características del árbol.

El plátano ocupa un lugar importante dentro del arbolado porteño por su capacidad para adaptarse al ambiente urbano. El último registro oficial contabiliza más de 34.000 ejemplares de esta especie y señala que se trata del segundo más frecuente entre los que se encuentran en las veredas.

¿Dónde acudir ante un ataque de alergia en la Ciudad de Buenos Aires?

La red pública porteña cuenta con Centros de Salud de Nivel 1, que brindan atención médica y de enfermería mediante equipos interdisciplinarios ante un ataque de alergia.

También es posible concurrir durante todo el año a los hospitales públicos para realizar una consulta con un especialista. Los establecimientos que integran la Red de Alergia y Asma son los hospitales Álvarez, Argerich, Durand, Elizalde, Fernández, Gutiérrez, Penna, Piñero, Pirovano, Ramos Mejía, Rivadavia y Santojanni.

¿Cuáles son los síntomas que pueden anticipar un ataque de alergia?

Entre los síntomas que pueden aparecer se encuentran estornudos, picazón nasal y ocular, tos, falta de aire, ronchas y urticaria.

Desde el GCBA indicia que, ante una reacción, se recomienda recurrir a un profesional para determinar la causa y recibir la atención correspondiente.