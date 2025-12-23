"El Gobierno instaló un odio hacia nosotros": Lola Berthet cruzó al Gobierno y contó la historia de su hijio con autismo

La Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada el pasado 10 de junio en la Cámara de Senadores y declara el estado de alerta hasta el 31 de diciembre de 2027 en todo el país. Propuesta por el diputado de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, la ley busca que se cumplan fehacientemente los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad en diversas áreas como salud y educación.

En el debate del Presupuesto 2026, la semana pasada, la Cámara de Diputados rechazó el capítulo XI de este proyecto en el que el Gobierno Nacional exigía la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

No obstante, familiares de personas con discapacidad han denunciado en reiteradas ocasiones el incumplimiento de esta iniciativa. El caso de Lola Berthet es uno de ellos. La actriz es madre de un niño con autismo y, en diálogo con El Destape, contó cómo vivió la sesión de Diputados en la que el Ejecutivo buscaba derogar nuevamente la ley de emergencia.

"Fue desesperante. Nosotros íbamos para que no voten el artículo 75 y después nos enteramos que votaban por capítulo. Volvimos para atrás y dijimos que no voten el artículo 11. Nunca me imaginé vivir una situación así después de todo lo que se vivió con esta ley durante un año. Se votó se vetó y luego se rechazó el veto. Venimos de un camino muy largo y cruel", expresó Berthet.

"El Gobierno instaló un odio hacia nosotros"

La artista agradeció el apoyo de los Diputados a la ley y destacó el rol del colectivo de personas con discapacidad y a los familiares que siguen luchando a pesar de las dificultades que impone Gobierno.

"Desde el Gobierno se instaló un odio hacia nosotros. Es un colectivo muy vulnerable. Hay gente con discapacidad que no puede siquiera salir a la calle", reflexionó.

El próximo viernes 26 de diciembre le toca al Senado tratar el proyecto de Presupuesto 2026 del Gobierno y, en este sentido, pidió a los legisladores apoyar el rechazo al veto de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

"Le pedimos a los senadores y senadores que no deroguen esta ley. No hay que cambiar absolutamente nada. La Ley está vigente por orden de un juez y mientras se debería estar cumpliendo, esto no es así en muchos lugares", manifestó.

Y agregó: "En términos fiscales, la Ley de Emergencia en Discapacidad no mueve el amperímetro. Por eso, no entiendo el ensañamiento. El final del guión no lo entiendo. Ojalá que sea un final feliz por nuestros hijos, por todas las personas con discapacidad. Hay un ensañamiento y un odio que no se explica y nunca visto. Es todo muy doloroso. Está ley es para subsistir, no es para cambiar el mundo, es para que los prestadores tengan lo que se merecen".