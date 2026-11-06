Cómo agrandar los ambientes de tu casa sin hacer obras: los trucos de una diseñadora con pintura.

Renovar los ambientes de una casa no siempre implica hacer reformas, invertir en muebles nuevos o embarcarse en una obra. A veces, un cambio de color puede modificar por completo la manera en que se percibe una habitación. Así lo explicó la diseñadora de interiores Male Eirin, quien compartió una serie de recomendaciones para aprovechar la pintura como una herramienta capaz de generar efectos visuales y transformar los espacios.

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En una publicación para Infobae, la especialista señaló que muchas veces se subestima la importancia del color a la hora de renovar un hogar. Sin embargo, su influencia va mucho más allá de lo decorativo, una elección cromática puede hacer que un ambiente parezca más grande, más pequeño, más alto o incluso más profundo, aunque sus dimensiones reales permanezcan intactas.

La explicación también tiene un fundamento en la percepción visual. El cerebro interpreta los colores en relación con la luz y las superficies que los rodean, por eso, un mismo tono puede generar sensaciones diferentes según dónde se aplique y con qué otros colores se combine.

Los trucos de pintura para transformar visualmente los ambientes

Uno de los recursos que recomienda Eirin tiene que ver con los techos, cuando una habitación tiene mucha altura y resulta poco acogedora, una alternativa es pintarlo de un color oscuro. De esta manera, la superficie parece acercarse y el ambiente adquiere una sensación más cálida e íntima.

En cambio, si el objetivo es conseguir que una habitación parezca más alta, la estrategia es justamente la contraria, elegir blanco o un tono claro para el techo, especialmente si las paredes son más oscuras. Este contraste genera una continuidad visual hacia arriba y aporta una sensación de mayor amplitud vertical.

A veces, un cambio de color puede modificar por completo la manera en que se percibe una habitación.

Otra posibilidad es intervenir las paredes laterales, según la diseñadora, pintarlas de colores intensos u oscuros permite que visualmente parezcan acercarse entre sí. Es una alternativa para quienes buscan que un ambiente demasiado alargado se sienta más compacto y equilibrado.

Para conseguir el efecto opuesto, es decir, sumar profundidad, Eirin propone pintar únicamente la pared del fondo con un tono más oscuro y mantener las laterales claras. Así, el contraste hace que el fondo parezca más lejano y que la habitación gane una mayor sensación de extensión.

El color que ayuda a que una habitación parezca más grande

Entre las recomendaciones de la especialista también aparece una alternativa especialmente útil para espacios pequeños, utilizar exactamente el mismo color claro en las paredes y el techo. Al evitar los contrastes entre ambas superficies, se eliminan los cortes visuales que permiten identificar dónde termina una pared y comienza el techo. De esta forma, el ambiente se percibe como una unidad y puede parecer más amplio.

Desde generar una sensación de mayor amplitud hasta bajar visualmente la altura de una habitación, son recursos sencillos que no requieren cambiar los muebles.

Por el contrario, cuando se busca que un espacio demasiado grande resulte más acogedor, la diseñadora recomienda aplicar un tono medio u oscuro de manera uniforme en todas las superficies. La continuidad del color genera una sensación de mayor intimidad y reduce visualmente las dimensiones del ambiente.