Se agotó el libro de Marta Torres, la mujer que se encontró con el papa León XIV

El libro de Marta Griselda Torres, la mujer que conmovió con su historia de vida al papa León XIV durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, se agotó. Tras la enorme repercusión del encuentro, la institución publicó un comunicado en sus redes sociales para confirmar que ya trabajan en una nueva tirada.

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"Informamos al público que el libro de Marta Griselda Torres 'Mi vida, un milagro de Dios' se encuentra actualmente AGOTADO", señalaron desde el Cottolengo Don Orione Claypole en una placa difundida este jueves por la tarde, que también se viralizó en X.

"Ya estamos trabajando en su reedición. Agradecemos profundamente su interés y les informaremos oportunamente cuando vuelva a estar disponible", agregaron desde el hogar de Claypole, sin precisar todavía una fecha de lanzamiento para los nuevos ejemplares.

La obra, cuyo título completo es Mi vida, un milagro de Dios. El amor en el dolor, tiene 114 páginas y reúne los recuerdos de Marta, de 78 años, oriunda de María Grande, Entre Ríos. En sus páginas cuenta una infancia atravesada por el abandono de su madre, las dificultades de salud y la búsqueda de un lugar donde vivir, hasta su llegada al Cottolengo.

Marta le entregó un ejemplar al Papa el lunes 9 de noviembre —tres días antes de su cumpleaños número 79—, cuando fue elegida para hablar en representación de las personas que viven en el establecimiento. Para preparar su testimonio contó con el acompañamiento de su psicopedagoga. Después de escucharla, León XIV le regaló un rosario.

Qué contó Marta Torres en el encuentro con el Papa

Durante la visita, Marta habló de su infancia y de los años en los que recorrió distintas instituciones en busca de un hogar. Nació con discapacidad visual y parálisis cerebral, una condición que afectó su movilidad desde pequeña. “Mi mamá me abandonó un día antes de mi cumpleaños, se fue de mi casa y no volvió más. Mi papá y mis hermanos se hicieron cargo de mí”, recordó, según contó El Destape tras el encuentro.

También relató lo que significó para ella llegar al Cottolengo: “El Cottolengo para mí fue un faro de luz que iluminó mi vida”. Allí, dijo, encontró afecto y acompañamiento después de mucho tiempo de búsqueda.

El mensaje detrás del libro que se agotó

La autobiografía recorre distintas etapas de su vida —organizada en Los días en casa, Un lugar donde vivir y Carta a mamá— y culmina con una carta de perdón dirigida a su madre. Al presentar el libro, Marta explicó que quiso compartir su experiencia para acompañar a otras personas que atraviesan situaciones parecidas.

“Quiero hacer el bien, que pueda servir a otras personas que viven en una situación parecida, que sepan que no están solas, que tienen derecho a ser recibidas, amadas y respetadas”, expresó ante León XIV. Cuando le entregó el ejemplar, también le dijo: “Santo Padre, hoy le entrego este libro que es parte de mi vida. Espero que le sirva de mucho bien y que usted también pueda ayudar a muchas personas”.

Por ahora, quienes quieran leer la obra deberán esperar el anuncio oficial del Cottolengo sobre la disponibilidad de la reedición.