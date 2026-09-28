Un hombre detenido por homicidio agravado pidió permiso para salir de la cárcel para asistir al cumpleaños de 15 de su hija, en la provincia de Chubut, y la Justicia rechazó su solicitud.

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Identificado como Ricardo Franco, el detenido solicitó a través de su Defensa Pública participar del festejo, considerado como un momento significativo para el recluso y su hija, dado que se encuentra privado de su libertad de manera preventiva. El festejo pretendía realizarse en el domicilio donde hoy cumple con arresto domiciliario la madre de la adolescente, también imputada en la misma causa.

La solicitud de Franco fue presentada por la defensora pública María Laura Martensen, quien planteó que se trataba de una "salida excepcional" y que resultaba "significativa" para su defendido y para su hija. “Mi asistido se encuentra privado de su libertad, preventivamente, desde hace aproximadamente dos años, resultando entonces significativamente importante para ambos la concesión del permiso solicitado”, sostuvo.

La Justicia rechazó el pedido

Sin embargo, la funcionaria del Ministerio Pública Fiscal Melina Leiva se opuso al pedido, ya que señaló que el festejo se realizaría en el domicilio donde cumple arresto domiciliario una de las "coimputadas" dado que ambos están acusados en la misma causa. Finalmente, la jueza María Inés Bartels rechazó la solicitud.

La magistrada señaló que el domicilio donde pretendía realizarse el festejo implica "restricciones incompatibles con la realización de una celebración de esas características", por lo que "no se va a autorizar la salida”.

Jueza María Inés Bartels.

La causa por homicio

Además de Ricardo Franco y su pareja, Claudia Aravena, se encuentra detenido su hijo Leonardo. Los tres están acusados por el homicidio agravado de Yamil Axel Guajardo, delito que contempla una pena de prisión perpetua en caso de ser encontrados culpables.

Según la acusación presentada por la Fiscalía, el 19 de octubre de 2024, alrededor de las 19:50, los acusados se habrían dirigido a bordo de una camioneta Mitsubishi L200 hacia el domicilio de Guajardo, tras supuestamente haber acordado matarlo.

La hipótesis de la fiscal sostiene que en inmediaciones de la calle Urtazun, entre Moreno y Albarracín (Puerto Madryn) interceptaron a Guajardo. Franco y Aravena habrían bajado del vehículo, lo sujetaron y comenzaron a golpearlo con elementos contundentes. Luego, Leonardo habría descendido del asiento trasero y usado un cuchillo de grandes dimensiones con el que habría apuñalado a la víctima.

"La herida afectó la pared torácica, una costilla y el pulmón izquierdo y le provocó un shock hipovolémico que posteriormente ocasionó su muerte", informó el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Chubut. Mientras que Ricardo y Leonardo se encuentran detenido en la cárcel, Aravena se encuentra en su domicilio por tener a cargo una hija de un año y otra de menor edad.