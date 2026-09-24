Revés judicial en el caso de Bastian Escalante: qué pidió revisar Casación y cómo podría beneficiar al policía

En las últimas horas volvió a dar un giro la causa por el crimen de Bastián Escalante, el nene de 10 años que fue asesinado en Wilde durante julio del 2024 en el marco de uno de los policiales que conmocionó a la provincia de Buenos Aires. La Sala III del Tribunal de Casación Penal bonaerense ratificó los delitos por los que fue condenado el policía Juan Alberto García Tonzo pero, al mismo tiempo, ordenó revisar la pena que había recibido.

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Cabe recordar que García Tonzo había sido condenado, en octubre del 2025, a 21 años de cárcel y 10 años de inhabilitación por los delitos de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego, tentativa de homicidio agravado por el uso de arma y exceso de la legítima defensa". La sentencia contra el efectivo de la policía había sido dictada después de un juicio en el que un jurado popular determinó su responsabilidad por el asesinato.

Tras lo dispuesto el año pasado, la nueva resolución de Casación no modifica la condena por esos delitos, pero sí cuestiona tres circunstancias que habían sido consideradas agravantes al momento de establecer la cantidad de años de prisión.

Los tres agravantes en cuestión

Uno de los puntos cuestionados fue la muerte de Bastián en sí misma como agravante. Los jueces consideraron que el fallecimiento del nene constituye el hecho que dio lugar a la condena y que por ello, no puede computarse nuevamente para aumentar la pena.

El segundo aspecto fue la conducta de García Tonzo después del tiroteo. Durante el proceso penal, se había valorado que el policía no asistió al nene herido y que tampoco mostró arrepentimiento inmediato. Casación sostuvo que, al momento de determinar la pena, deben considerarse las circunstancias vinculadas con el hecho y no la conducta posterior.

Por último, los magistrados eliminaron como agravante autónomo el "uso abusivo del arma reglamentaria". Según el fallo, esa circunstancia queda contemplada por la condición de funcionario público del condenado, por lo que considerarlo nuevamente es redundante.

La familia busca mantener la pena

La fiscal del caso Mariela Montero apeló la resolución y planteará que se mantenga la pena de 21 años. La familia de Bastián también expresó su rechazo a que se revise la cantidad de años. Su abogado Matías Morla sostuvo que continuarán reclamando el máximo previsto para los delitos por los que fue condenado, que según su planteo asciende a 33 años. “Obviamente que no estamos de acuerdo con el fallo”, manifestó el letrado, aunque aclaró que la familia sí respalda que se mantenga la condena y que no se realice un nuevo juicio.

El crimen ocurrió el 10 de julio del 2024, cuando Bastián regresaba de jugar al fútbol junto a su mamá. García Tonzo, que se encontraba de civil y de franco, había sacado su arma reglamentaria durante un intento de robo de su moto y efectuó varios disparos. Uno de ellos alcanzó al nene, que murió como consecuencia de las heridas.