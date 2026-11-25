Cómo actuar ante una emergencia con perros y gatos: la Ciudad dará un taller de primeros auxilios para mascotas. Foto: Magnific

Ante una emergencia con una mascota, saber cómo reaccionar puede hacer una diferencia. Un accidente, una intoxicación o un problema de salud repentino pueden generar preocupación y llevar a tomar decisiones apresuradas. Para ofrecer herramientas básicas de cuidado, la Ciudad realizará un taller de primeros auxilios para perros y gatos en Mataderos.

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La actividad tendrá lugar el martes 1 de diciembre por la tarde y quienes se acerquen van a poder aprender a identificar situaciones de urgencia, brindar los primeros cuidados y saber cómo proceder hasta llegar a una consulta veterinaria. Para participar es necesario completar un formulario; los cupos son limitados.

La Ciudad de Buenos Aires dará un taller de primeros auxilios para mascotas. Foto: Prostooleh

Qué hacer frente a una emergencia con una mascota

Cuando un perro o un gato presenta un problema repentino, lo primero es mantener la calma y evaluar qué está pasando sin exponerse ni poner en riesgo al animal. Algunas señales que requieren atención veterinaria urgente son la dificultad para respirar, las convulsiones, los desmayos, las hemorragias abundantes, los traumatismos, la intoxicación y los vómitos persistentes. Mientras se busca asistencia profesional, hay algunas medidas generales que pueden ayudar:

Contactar a un veterinario: explicar qué ocurrió, cuáles son los síntomas y desde cuándo se presentan. Si es posible, consultar a una guardia veterinaria para organizar el traslado.

explicar qué ocurrió, cuáles son los síntomas y desde cuándo se presentan. Si es posible, consultar a una guardia veterinaria para organizar el traslado. Evitar la automedicación: no darle medicamentos de uso humano ni administrar remedios caseros. Algunas sustancias habituales pueden resultar tóxicas para perros y gatos.

no darle medicamentos de uso humano ni administrar remedios caseros. Algunas sustancias habituales pueden resultar tóxicas para perros y gatos. No provocar el vómito: ante una posible intoxicación, no intentar que el animal vomite ni darle leche, aceite u otros productos sin indicación veterinaria.

ante una posible intoxicación, no intentar que el animal vomite ni darle leche, aceite u otros productos sin indicación veterinaria. Controlar las hemorragias: si hay una herida con sangrado, aplicar presión suave y continua con una gasa o un paño limpio mientras se busca atención.

si hay una herida con sangrado, aplicar presión suave y continua con una gasa o un paño limpio mientras se busca atención. Trasladarlo con cuidado: si sufrió un golpe o una caída, evitar movimientos bruscos y procurar mantenerlo lo más quieto posible.

En caso de una emergencia, los primeros auxilios no sustituyen el diagnóstico ni el tratamiento profesional. Por eso, incluso si el animal parece recuperarse, es importante consultar con un veterinario para evaluar su estado.