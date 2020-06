Por primera vez una oficial trans fue designada a un puesto jerárquico del Servicio Penitenciario Bonaerense

Una oficial trans del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) fue designada en un puesto jerárquico por primera vez en la historia de la provincia de Buenos Aires, según informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se trata de Ángeles Maribel Helguera, una mujer de 35 años de La Plata que hoy es la nueva coordinadora en la Subdirección de Políticas de Género del SPB.

Ángeles es la primera oficial trans en acceder a un puesto jerárquico de relevancia institucional y, desde ahora, tendrá a cargo a la población carcelaria trans alojada en las cárceles bonaerenses que actualmente se encuentran en las Unidades 2 Sierra Chica y 32 Florencio Varela y en la Alcaidía Batán.

"Tengo tanta felicidad que me siento que estoy volando", afirmó Helguera al conocer su nueva función y contó que su objetivo es lograr "garantizar los derechos de la Ley de Identidad de Género para identidad trans y que ellas puedan tener un sistema eficiente de trabajo y estudio que las respalde para cuando tengan que salir a la sociedad". Para esto, planea recorrer las unidades e interiorizarse sobre "la realidad de las chicas trans en las cárceles, conocer su problemática, saber en qué condiciones están y luego tomar o proponer medidas".

"Mi desafío, desde ahora, es lograr que las privadas de libertad trans puedan obtener en su tiempo en las cárceles herramientas laborales y educacionales que les permitan acceder a una vida digna en libertad. El Estado acompaña este objetivo y yo entiendo muy bien estos procesos", aseguró en declaraciones a Télam.

Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos destacaron que "esta decisión se enmarca en un conjunto de acciones implementadas para adecuar la gestión penitenciaria a estándares de seguridad, transparencia y respeto de los derechos humanos". Además, afirmaron que se tomó la decisión "en virtud del buen desempeño mostrado por Helguera en sus anteriores funciones".

Helguera es alcaide del escalafón general y cumplió funciones en las Unidades 46 y 47 San Martín, en la Dirección de Operaciones, en la Unidad 35 Magdalena, donde en el año 2012 comenzó su proceso de transición de cambio de género. A partir de ahora, deberá identificar las problemáticas propias de la población trans que se encuentra privada de la libertad en las cárceles bonaerenses, en coordinación con el Ministerio de las Mujeres, Políticas de género y Diversidad.

La flamante coordinadora reconoció que sus años dentro de esa fuerza de seguridad "no fueron nada fáciles" y advirtió que pasó por muchas experiencias "no del todo agradables": "Como en todo trabajo, te topás con todo tipo de gente, pero yo me quedo siempre con lo bueno y este reconocimiento hace que esté super contenta porque abre las puertas para algo grande". "Ahora vino una jefatura que entiende que el Servicio tiene que cambiar y ampliar su mente", reconoció Helguera y afirmó: "Estoy súper emocionada y comprometida por esta oportunidad que me da el SPB y espero estar a la altura de las circunstancias".