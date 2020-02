Identidad de género: cómo hizo un chico trans para lograr ser quien es

“Hay un dicho que dice, ‘dame un punto de apoyo y moveré el mundo’”, afirma Ricardo Demetrio, papá de Aleksandro, un chico trans, quien decidió quitarse las lolas. Frena en la conversación y se emociona: “era lo que le faltaba, ¿no?”, a partir de esto, va a encausar su vida de otra manera, se va a sentir más seguro. El solo hecho de saber quién es uno, es muy importante. Ahora puede decir ‘acá estoy yo’.

Aleksandro Demetrio es un joven trans que acaba de realizarse una mastectomía por vía periareolar. En resumen, se quitó los pechos con los que había nacido. Él nos cuenta cómo fue todo su proceso, junto a Silvia y Ricardo, su mamá y su papá. También de la necesidad de un Estado presente.

Lo primero que hizo Alex fue cambiarse el nombre. En un principio pensó en Lautaro, un nombre que le había dicho su papá y su mamá - Silvia y Ricardo - que le hubieran puesto si nacía varón. Él antes se llamaba Malena. Con Lautaro, le pidió a una pareja que intentara llamarla de esa manera pero no se reconocía.

Entonces, recurrió al que siempre le había gustado, Alex -que luego se transformó en Aleksandro-. Como antes le decían ‘Malex’ (por Malena), no pareció tan complicado para los demás. Además, su origen era griego, como su familia, y sintió que encajaba a la perfección.

Moira/ Max Sweeney

En relación a cómo empezó su búsqueda de una nueva identidad, Alex cuenta que la primera vez fue porque se sintió identificada con un personaje de la serie ‘The L World’ (Moira/Max Sweeney, interpretado por Daniela Sea), donde aparece un personaje varón trans, en 2004.

“Era la primera vez que lo había visto. Me acuerdo que lo veía y la forma en que él se sentía (el personaje), estaba como en un momento de transición también. Cómo se sentía fuera de lugar y sentía que no encajaba, y hubo algo ahí como una conexión”, cuenta.

Y agrega: “de hecho, en la serie hablan sobre las hormonas y las distintas cirugías y ahí es cuando me entero que existía la cirugía que me hice”. Pero sobre cómo les comunicó la decisión de cambiarse su nombre a su mamá y su papá fue recién en 2018. “Me llevó un largo rato definir todo lo que quería, más bien aceptarlo”, relata Alex.

“Lo primero que hablé fue por el documento, no estaba seguro de operarme todavía. Lo que les dije fue ‘me siento así y quiero que me llamen de esta manera' y eso fue todo”.

Lo que les dije fue ‘me siento así y quiero que me llamen de esta manera' y eso fue todo”.

“De la operación dudé al principio porque me dijeron que las hormonas reducían demasiado y como yo no tenía tanto busto, si esperaba a que me reduzca podía cambiar la cirugía. Está la mastectomía común y sino está la que me hice, ‘periareoral’, dice Alex.

Cómo es la operación y el cambio de documento

El Doctor Adrián Brukman (M.A 80.706), especialista en Cirugía Plástica y Reparadora, explicó en qué consiste la mastectomía por vía periareoral: “es la manera de ingresar a la zona como para resecar la glándula (de la mama). En este caso (por el de Alex) le quitaron de manera total, como iba a sobrar mucha piel, realizaron el corte alrededor del pezón, lo que permite continuar la técnica con un cerrado de la cicatriz. Se retrae y se achica, para que le quede una aureola acorde a la de un hombre”.

Sobre el cambio en el documento de identidad y en la partida de nacimiento, Alex cuenta que fue muy fácil: “Primero tenes que llevar tu documento, rectificar tu nombre y tu género en el Registro Nacional de las personas (ReNaPer) ya con tu partida rectificada” y agrega que “es todo gratuito en base a la ley - de identidad- y en total me llevó dos meses. Además, cuenta de manera graciosa que su nuevo DNI como varón se lo entregaron el 8 de marzo. “ironías de la vida”, remarca.

Silvia, la mamá de Alex, cuenta que el disparador para hablar sobre su cambio fue cuando estaban viendo la serie ‘100 días para enamorarse’. “Él sentía mucha conexión con el personaje, él iba comentando sobre estas cuestiones y ahí me dije ‘bueno, acá está pasando algo más”.

‘A mí me costó aceptar’, dice Silvia y se le quiebra la voz, mientras están sentados en un bar cerca de la clínica dónde acompañó a su hijo junto con Ricardo, su exmarido y padre de Alex, a hacer el chequeo rutinario luego de la operación. “Ojalá que sea el camino para que pueda terminar de desarrollar cosas que evidentemente tiene adentro”, y se limpia con una servilleta.

"Lo felicitaron a él, en otro momento no hubiera pasado, ¿no? Ese es un temor”.

“Seguimos aprendiendo todavía. Lo que sí, remarcamos el hecho de que menos mal que le tocó en esta época, dentro de los problemas que hemos pasado, ayudó la telenovela que decía Silvia para dar un empujón y además el contexto en el que estamos viviendo”, dice Ricardo y se suma Silvia a la conversación.

Silvia remarca que también depende del contexto, porque "es diferente tener un respaldo legal, social, el tema administrativo, de ir y cambiar el documento, hacer el cambio de credenciales. Lo felicitaron a él, en otro momento no hubiera pasado, ¿no? Ese es un temor”.

Durante toda la charla, tanto Aleksandro, como Silvia y Ricardo, remarcaron la atención dentro de la Clínica Finocchieto, donde siempre lo respetaron y tuvieron un cuidado para con él muy respetuoso.

Alex explica que uno de los motivos de por qué la perspectiva de vida en las personas trans es baja, sobre todo en las mujeres, es por ser excluidas de sus propias familias y quedan en la nada misma. Casi al final de la charla, tanto Ricardo como Silvia remarcan que es muy importante que las familias se interioricen, porque esto recién empieza y hay mucho para trabajar respecto a esto. Y enfatizan los tres: el apoyo no solo familiar sino el apoyo del Estado.

“Lo fundamental de él en este caso es que no se quedó en la individualidad, no lo sintió como un problema de Aleksandro cuando era Malena. Esto va mucho más allá, no quedarse en él sino aportar desde donde él puede”, dice con la voz quebrada, Ricardo.