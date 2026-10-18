Activan la Alerta Sofía por la desaparición de una adolescente de 15 años en Entre Ríos

El Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, activó el Programa Alerta Sofía para localizar a Camila Ayelén Rodríguez Caraballo, una adolescente de 15 años que fue vista por última vez el viernes 16 de octubre en las inmediaciones del puente internacional que conecta la ciudad entrerriana de Colón con Paysandú, en Uruguay. Ante la desaparición, se puso en marcha un operativo de búsqueda con difusión del caso en ambos países para reunir información que permita establecer dónde se encuentra.

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Según los datos difundidos por las autoridades, Camila tiene cabello castaño oscuro, ojos marrones, tez trigueña y contextura delgada. Además, mide aproximadamente 1,65 metros. La imagen y los datos de la adolescente fueron publicados en el marco de la alerta, con el objetivo de ampliar el alcance de la búsqueda y facilitar su identificación.

En paralelo, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, difundió el pedido de colaboración a través de su cuenta en la red social X. El organismo también compartió el aviso oficial y solicitó a la población que aporte cualquier información que pueda resultar útil para encontrar a la joven. En el mensaje publicado junto con la imagen de la adolescente, se indicó: “Si tenés información que permita dar con su paradero, comunicate a la línea 134”.

La búsqueda también se extendió a Uruguay, debido a que la adolescente fue vista por última vez en la zona del paso internacional que une ambos países. De acuerdo con la información publicada por El Once, en territorio uruguayo se activó una Alerta Amber con el nombre completo y la fotografía de Camila, mientras que en Argentina se difundió el aviso del SIFEBU. De esta manera, las autoridades buscan coordinar los esfuerzos y ampliar las posibilidades de obtener datos sobre su paradero.

Quienes cuenten con información pueden comunicarse con la línea 134 del Ministerio de Seguridad de la Nación o con el 911. La línea 134 es gratuita, anónima y funciona las 24 horas. Las autoridades solicitan que cualquier dato relevante sea comunicado por los canales oficiales para contribuir con las tareas de búsqueda.

Qué es la Alerta Sofía y cómo funciona

La Alerta Sofía es un sistema de comunicación de emergencia destinado a difundir rápidamente la desaparición de niñas, niños y adolescentes cuando existen circunstancias que indican un alto riesgo inminente para su integridad física o psicosocial. Según la información publicada por el portal oficial del Ministerio Público Fiscal, Fiscales.gob.ar, el mecanismo busca fortalecer las tareas de localización mediante la colaboración de la ciudadanía y los medios de comunicación.

El programa lleva el nombre de Sofía Herrera, la niña desaparecida en 2008 en Tierra del Fuego, y tiene características similares al sistema estadounidense Alerta AMBER. Su objetivo es multiplicar la difusión de los casos considerados de extrema urgencia para que más personas puedan reconocer a la persona buscada y aportar información que ayude a encontrarla.

La coordinación del sistema está a cargo del SIFEBU, mientras que el Ministerio Público Fiscal de la Nación participa en el Comité Nacional Interinstitucional y en la Coordinación Operativa Nacional. Su incorporación al programa se formalizó mediante un convenio de cooperación y la Resolución PGN 101/2019, del 25 de noviembre de 2019. Asimismo, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) interviene en la gestión de las alertas y en la coordinación entre las fiscalías y los organismos involucrados.