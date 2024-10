Córdoba: en medio de las tormentas que azotaron la Provincia, un auto iba por una avenida y un pozo se lo "tragó"

La tormenta en la ciudad de Córdoba provocó caída de árboles, calles anegadas, cortes de luz, pero lo más preocupante fue un hecho que casi termina en una tragedia. Durante las primeras horas de este miércoles, el conductor de un Fiat Uno, de 47 años, cayó esta madrugada durante la intensa lluvia en un socavón en avenida Vélez Sarsfield, que une el centro capitalino con la zona sur de la misma.

Vecinos del barrio Cabo Fariña relataron que la calle ya había sido sometida a varias reparaciones, aunque ahora mismo no había ningún tipo de señalización que indicara alguna obra. Cuando el conductor pasaba por allí, la carpeta asfáltica cedió y el auto se incrustó en el cráter.

Un video captado por un domo de la Policía de Córdoba muestra el dramático momento en que el auto fue "tragado" por la calle. A pesar de que el vehículo quedó destruido y atascado en el hueco, el conductor milagrosamente sufrió solo heridas leves. Tras ser atendido por el servicio de emergencias, Paulo, el implicado en el accidente, relató lo sucedido.

“De repente se hundió el asfalto. Nunca nos dimos cuenta, veníamos y sentimos el golpe. No entendíamos qué había pasado. La gente nos ayudó a salir, veía todo el agua al lado mío, un susto tremendo y después llegó la Policía”, expresó Paulo en diálogo con Radio Mitre, quien llevaba la cabeza vendada debido a las lesiones. Y siguió: "Podés chocar un cartelito, un pocito, pero no un hueco que te chupa el auto. No entendemos qué pasó".

El hombre también explicó que conducía a baja velocidad debido a la escasa visibilidad por la lluvia: “Veníamos a 20 kilómetros por hora porque no se veía mucho por la lluvia. Cuando sentimos el golpe, pensamos que nos habían chocado”.

Aunque resultó ileso, el hombre accidentado lamentó que su auto, que utiliza a diario para trabajar, quedó completamente destrozado tras el accidente. No obstante, reveló que recibió un llamado de la Municipalidad de Córdoba: “Me llamó la secretaria del intendente para comunicarse conmigo y darme una ayuda en estos días que porque no voy a poder trabajar. Les dije que necesitaba el auto”.

Alerta meteorológica para Córdoba y otras seis provincias de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta meteorológica amarilla y naranja por tormenta y viento para Córdoba y otras seis provincias de Argentina: Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe y San Luis. Para el mediodía, la tormenta avanza sobre Santa Fe, Entre Ríos, el este de La Pampa, y oeste de Buenos Aires.

"Las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas intensas superiores a 80 km/h, importante actividad eléctrica, caída de granizo y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos", señalaron desde el SMN.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 100 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. Las zonas afectadas de la provincia cordobesa serán San Justo, Ischilín, Río Seco, Sobremonte, Tulumba, Juárez Celman, Zona baja de Río Cuarto, General San Martín, Marcos Juárez, Unión, General Roca y Presidente Roque Sáenz Peña.