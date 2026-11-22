Un nuevo accidente con un vehículo todoterreno UTV volvió a generar preocupación en la zona de médanos de La Frontera, en Pinamar, cuando dos jóvenes de 16 y 19 años resultaron heridos luego de que el rodado en el que circulaban volcara en el inicio del fin de semana largo.

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El episodio volvió a poner en primer plano los riesgos de usar este tipo de vehículos en terrenos irregulares. Además, los ocupantes circulaban sin casco ni los elementos de protección correspondientes, según informó la agencia Noticias Argentinas.

Ambos fueron asistidos en el lugar y trasladados al hospital municipal, donde confirmaron que se encuentran fuera de peligro y presentan lesiones leves.

El operativo para asistir a los heridos

El impacto les provocó golpes y cortes, por lo que se desplegó un operativo de emergencia en la franja costera, con dos ambulancias, personal médico, efectivos policiales, integrantes de Seguridad en Playa y de la Guardia Urbana.

Desde el esquema sanitario señalaron que los recursos movilizados para la asistencia y prevención forman parte de las prestaciones financiadas mediante la EcoTasa, el tributo municipal destinado a cubrir este tipo de servicios en el destino turístico.

El antecedente de Bastián Jerez

El episodio volvió a poner el foco sobre los controles en La Frontera, una zona que registra antecedentes de siniestros graves. En enero de este año, Bastián Jerez, de 8 años, sufrió un choque en ese sector y debió atravesar 17 cirugías.

A raíz de esos hechos se implementaron restricciones para la circulación de camionetas 4×4 y UTV. Ante la proximidad de la temporada de verano, las autoridades reiteraron la importancia de respetar las normas de seguridad, entre ellas el uso de casco y cinturón de seguridad, además de los límites de ocupantes permitidos.