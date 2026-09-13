Accidente brutal en Chaco: el diputado Aldo Leiva chocó contra un camión y su auto quedó destruido

El diputado nacional de Unión por la Patria (UP) Aldo Leiva sufrió un grave accidente en la Ruta Nacional 11, al norte de la ciudad de Resistencia. El ex combatiente de Malvinas chocó contra un camión en el kilómetro 1019, dentro de la jurisdicción de Colonia Benítez. Las imágenes compartidas por las autoridades policiales muestran cómo el auto del legislador quedó completamente destruido en la parte delantera.

{{{htmlAmp}}}

Según la información oficial difundida por Diario Chaco, Leiva, de 63 años, circulaba al mando de un Toyota Camry cuando se produjo la colisión con un camión Scania conducido por un hombre identificado con las iniciales P. L. B.

Minutos después del choque, una ambulancia de FEMECHACO llegó hasta el lugar para brindar asistencia a los protagonistas del accidente. La médica que examinó al legislador nacional constató que no presentaba lesiones como consecuencia del impacto. De esta manera, las autoridades descartaron heridas de consideración y confirmaron que Leiva se encontraba en buen estado de salud tras el episodio vial.

Por disposición del Equipo Fiscal N° 15, ambos conductores fueron sometidos a pruebas de alcoholemia para establecer si alguno había consumido alcohol antes de conducir. Los resultados fueron contundentes: tanto Aldo Leiva como el conductor del camión registraron 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

Las causas que originaron el siniestro continúan bajo análisis y forman parte de las actuaciones iniciadas tras el hecho. Como consecuencia del choque, el carril descendente de la Ruta Nacional 11 quedó parcialmente bloqueado, lo que generó demoras y complicaciones para quienes circulaban por la zona.

Qué dijo Leiva después del choque en Resistencia

Luego del accidente, el diputado Leiva llevó tranquilidad sobre su estado de salud a través de sus redes sociales. “Agradecer a Dios por mi estado de salud y transmitirles tranquilidad; me encuentro bien y estoy realizándome los chequeos correspondientes”, expresó.

En diciembre de 2019 asumió como diputado nacional por el Frente de Todos en representación del Chaco. Durante los primeros años de gestión se destacó por registrar asistencia perfecta en las sesiones de la Cámara de Diputados, un dato que fue resaltado en diversas oportunidades por dirigentes y medios especializados en la actividad legislativa.

En sus redes sociales suele definirse como “padre de familia, excombatiente de Malvinas, exintendente de General José de San Martín, diputado nacional y militante peronista”, una síntesis que refleja los ejes centrales de su trayectoria pública.