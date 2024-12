Un hombre fue condenado a 16 años de prisión por secuestrar y abusar una adolescente

Un hombre fue condenado a 16 años por secuestrar y abusar una adolescente

Un hombre de 39 años fue condenado a 16 años de prisión por el secuestro y abuso sexual de una adolescente de 14 años. El agresor aprovechó la confianza de la víctima y la secuestró en su vivienda donde perpetuó el delito. La joven logró escapar porque pudo comunicarse con el al 911 y alertar a las autoridades.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió el 2 de febrero de 2022 en Rosario cuando la joven de 14 años fue interceptada por el hombre de iniciales D.E.C. cuando ella caminaba por la calle y le pidió que lo ayude a entrar una escalera a su casa, ubicada en Biedma al 300 de esa ciudad santafesina. Según el diario La Capital, una vez dentro de la vivvienda, el hombre la amenazó y la retuvo por aproximadamente tres horas, tiempo durante el cual la agredió físicamente y abusó sexualmente de ella y según la acusación, el agresor aprovechó la relación de confianza que tenía con la familia de la víctima para perpetrar el crimen.

La joven permaneció en el lugar hasta que pudo llamar al 911 lo que alertó a las autoridades. En la llamada se escuchaban los gritos de un hombre amenazando a una joven. Ante esto, los agentes del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar y detectaron los gritos de auxilio de la víctima desde la casa del agresor. Al ingresaron a la vivienda, donde encontraron a la adolescente “atada, golpeada y abusada”, según sus familiares.

Durante el juicio, se resaltó que el acusado aprovechó que conocía a la víctima y a su familia para engañarla y luego secuestrarla. La joven logró ser rescatada porque encontró el celular del agresor y llamó a la policía. Cuando llegaron los oficiales, el agresor intentó obligarla a hacerse pasar por su hermana, pero ella se negó y comenzó a gritar, lo que permitió la intervención y posterior liberación. Tras el rescate, la joven debió ser trasladada al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde fue atendida por las lesiones sufridas.

La sentencia a 16 años de prisión por el secuestro y abuso sexual de una adolescente fue dictada por un tribunal integrado por los jueces Nicolás Vico Gimena, Valeria Pedrana y Silvia Castelli. Por su parte, desde la Fiscalía, representada por la fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual Cecilia Brindisi, había pedido una pena de 30 años, pero el tribunal decidió reducirla.

Se registraron 227 femicidios en 2024: cada 35 horas, una mujer es asesinada en Argentina

El Observatorio "Ahora Que Sí Nos Ven" advirtió que hubo un femicidio cada 35 horas y se contabilizan un total de 197 asesinatos por la violencia machista en la Argentina durante los 11 meses del 2024 -entre el 1 de enero y el 30 de septiembre-. Además especificaron que hubo 28 en enero, 27 en febrero, 13 en marzo, 17 en abril, 23 en mayo, 18 en junio, 18 en julio, 27 en agosto, 23 en septiembre, 16 en octubre y 17 en noviembre; mientras que registraron una mayor cantidad en las provincias de Buenos Aires -incluida CABA- (96), Santa Fe (19), Córdoba (18), Chaco (13), Mendoza (12) y Misiones (8).

De estos femicidios, se conoció que en el 77% de los casos la víctima tenía algún tipo de vínculo con el agresor (46% era la pareja; 16% ex pareja, 6% familiar y 9% conocido). 205 fueron femicidios íntimos de mujeres, 15 vinculados de hombres y niños y 7 de mujeres y niñas. Del 23% restante no pueden darse certezas o datos ya que no fueron registrados y un 1% era desconocido. Además, hubo 289 intentos de femicidios (265 intentos de femicidios y 24 intentos de femicidios vinculados) y 8 transfemicidios o travesticidios.

Por otra parte, el informe del Observatorio señala que el 62,5% de los femicidios ocurrieron dentro de la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida, lo que demuestra que las mujeres y diversidades ni siquiera están seguras en sus propios domicilios. El 14,1% en la vía pública, el 5,3% en la casa del agresor y el 18,1% restante no tiene datos registrados. Además, un total de las 42 mujeres asesinadas de las 227 (es decir, el 19%) hicieron al menos una denuncia previa y otras 21 de ellas, tenían medidas judiciales o de protección en curso (el 9%) contra sus agresores.

A causa de la inoperancia y negligencia de la justicia, al menos 236 niños y niñas perdieron a sus madres -durante el mes de noviembre, fueron un total de 23-; mientras que ocho (8) de los femicidas pertenecen o formaron parte, en algún momento, de alguna fuerza de seguridad (7 policías y 3 militares). A su vez, hubo 8 transfemicidios. "Es importante volver a remarcar que este total se basa en lo que relevamos de los medios de comunicación, porque sabemos que en la realidad el total es mucho mayor", añaden en el informe. Dos casos fueron repetidamente mencionados en noviembre: Rita Pilar Almirón, mujer trans, asesinada por su pareja Carlos Romero, en Entre Ríos mientras que en Bahía Blanca se investiga el posible transfemicidio de la activista Rosario Sansone.

Del 1° de enero al 24 de noviembre, desde el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven detallaron cómo se dieron dichos asesinatos de mujeres. El 30% fue por medio de armas blancas, el 21,6% con arma de fuego, el 18,9% por asfixia, el 10,1% a golpes, el 7% fue quemada y de un 12,3% no hay datos registrados.

Desde Ahora que sí nos ven, también comenzaron a señalar la franja etaria de los agresores: de 21 a 40 años (96), de 41 a 60 años (53), más de 61 años (26) y de 16 a 20 años (5). Sobre los 47 femicidas restantes no tienen datos. Mientras que la franja etaria de las víctimas, las diferencias son más amplias: 104 víctimas tenían entre 21 y 40 años; 56, entre 41 a 60 años; 23, mayores de 61 años y 19 de entre 16 a 20 años. Suman de 0 a 12 años (14) y otras 7 sin datos registrados.