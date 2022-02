Horror en Ayacucho: seis hombres abusaron sexualmente de una joven cuando salía de un almacén

Cuando la víctima relató el horror a través de sus redes sociales, varias mujeres dijeron haber sido atacadas por el mismo grupo de varones y compartieron sus testimonios.

El sábado, cerca de las 21, al menos seis jóvenes acorralaron y abusaron en plena calle, en la ciudad bonaerense de Ayacucho, de una joven de 22 años oriunda de Rauch. El lunes, la joven presentó la denuncia ante la Justicia y compartió el relato de su pesadilla a través de sus redes sociales, pero entre los comentarios se encontró con que no sería la única víctima del grupo de abusadores.

"No puedo evitar sentir bronca, vergüenza y asco al contar todo esto, pero es necesario que las mujeres se empiecen a cuidar y no anden solas, es un bajón pero lamentablemente ya ningún lado es seguro sin importar que tan chiquito sea", lamentó la joven a través de una extensa publicación en Facebook en la que detalló la pesadilla que vivió el fin de semana cuando fue a pasar el fin de semana con sus amigos.

Cabe señalar que el posteo en la red social se da luego de que la chica presentara la denuncia ante la Justicia, precisamente en la Comisaría de la Mujer de esa ciudad y tomara intervención la Ayudantía Fiscal de Ayacucho. La causa está caratulada como abuso sexual simple agravado por ser producido por pluralidad de autores.

“Agradezco a mis amigos y conocidos de Ayacucho que me defendieron, me contuvieron y me apoyaron, a la Comisaría de la Mujer que actuó muy bien conmigo y hasta consiguieron que me volviera segura a Rauch, y a la Fiscalía que actuó rapidísimo. La denuncia está hecha pero, si la justicia de Dolores no hace nada contra ellos, que les pese la condena social”, comentó la joven.

Dicha publicación sirvió, en cierta medida, como disparador para que otras mujeres compartan su testimonio tras haber atravesado lo mismo que ella. De hecho, no sólo se contactaron sino que intercambiaron información al punto de coincidir en que el grupo de agresores sexuales sería el mismo.

Más tarde, en diálogo con C5N, la víctima compartió: "A raíz de lo que publiqué se comunicaron muchas chicas para contarme que les pasó lo mismo con los mismos chicos" y aseguró que ya tienen identificados a tres de los presuntos autores mientras están tratando de determinar quiénes son los restantes.

"Siempre hay alguien que los apaña, que los defiende y que duda de la víctima" denunció ya que debió cerrar su posteo a los cometarios por la cantidad de mensajes violentos y amenazas que comenzó a recibir. "Los tapan mucho, son cosas que se callan muchas veces, pero a raíz de lo mío empezaron a hablar muchas más y a darle más visibilidad a la situación", aseguró.