Abrieron la votación para elegir a las 7 Maravillas Contemporáneas del Mundo: cómo proponer lugares de la Argentina

La Argentina podría formar parte de las siete maravillas contemporáneas, si un gran número de personas alrededor del mundo así lo propone. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) lanzó la iniciativa para buscar a la siguiente generación de maravillas del mundo y, por primera vez, todo el que quiera podrá participar en la elección de estos monumentos.
Se trata de una iniciativa que busca identificar y celebrar los aeropuertos, resorts, estatuas, óperas, museos, puentes y cualquier centro turístico o edificios creados a manos de ingenieros, arquitectos y artistas, a partir del siglo XIX, que impulsaron el turismo sostenible y que podrían redefinir el futuro de los viajes.
La organización WTTC, que trabaja con gobiernos y empresas para apoyar el crecimiento del turismo mundial sostenible, busca reconocer la importancia arquitectónica y cultural de estos monumentos, como así también su impacto en las economías locales, la inversión y la creación de empleo.
Una vez cerrada la convocatoria, un jurado avanzará en la selección de los sitios finalistas y las ganadoras.
¿Cómo será la selección de las nuevas maravillas contemporáneas del mundo?
La selección de las nuevas siete maravillas del mundo dura un año y se divide en cuatro etapas. Las nominaciones se encuentran abiertas desde el 7 de julio para que el público pueda proponer a sus candidatos a través del sitio oficial de la WWTC, la fecha límite es hasta el próximo 7 de enero del próximo año.
Esa fecha se anunciarán los 70 nominados seleccionados y comenzará la votación pública. Luego, el 7 de abril de 2027, la lista se reducirá a 30 finalistas. Finalmente, el 7 de julio de 2027 se revelarán las siete maravillas contemporáneas del mundo.
¿Cómo será la nominación?
Desde la organización detallaron los criterios para nominar palacios, instituciones o edificios altos: que estén construidas por manos humanas entre 1801 y la actualidad, que atraigan al mundo y creen oportunidades donde se encuentran.
Además, pueden participar las obras más conocidas hasta las que no son tan famosas. Entonces, las características a tener en cuenta para postular a nuevos monumentos son:
- Impulso al turismo: la capacidad de la obra para captar la atención de viajeros y volverse un hito internacional.
- Impacto en la economía local: la generación de puestos de trabajo e ingresos en su ubicación geográfica.
- Relevancia cultural y social: el significado que la estructura tiene para los habitantes de la comunidad.
- Valor estético y arquitectónico: la calidad de su diseño, innovación o desafío técnico.