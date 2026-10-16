El abogado Hugo Tomei, defensor de los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, cuestionó este viernes la decisión de la Corte Suprema de Justicia de rechazar un planteo vinculado con la denuncia contra funcionarios judiciales por presuntas irregularidades durante las primeras horas de la investigación. "Con este fallo, se perdieron los límites constitucionales", sostuvo Tomei en diálogo con la prensa, y anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar lo que considera una negativa de las autoridades argentinas a investigar los hechos.

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El alcance del fallo

La presentación se originó en una denuncia penal que apuntaba contra funcionarios judiciales de Villa Gesell por la presunta falsificación de actas del expediente. Según explicó el letrado, la denuncia sostenía que durante las primeras indagatorias realizadas tras el asesinato, perpetrado en enero de 2020, a los imputados no se les habían informado correctamente los hechos que se les atribuían ni las pruebas reunidas en su contra. La defensa también cuestionó las forma en que fueron confeccionadas y firmadas las actas de aquellas declaraciones.

El planteo fue rechazado por la Cámara de Apelaciones de Dolores, el Tribunal de Casación bonaerense y la Suprema Corte de Justicia provincial antes de llegar al máximo tribunal nacional. La Corte Suprema, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó el recurso por considerar que carecía de fundamentación autónoma y no refutaba de manera adecuada los argumentos de la resolución apelada.

"Más que a mis defendidos, la decisión afecta a la sociedad en su conjunto"

Tomei, que actualmente representa a Luciano y Ciro Pertossi, Blas Cinalli y Enzo Comelli, sostuvo que la decisión excede la situación de sus representados. "De ahora en más, el poder punitivo del Estado en manos de los fiscales tienen amplia libertad para llevar adelante actos con personas detenidas y luego registrar aquello que en el momento le dicte la conciencia", expresó. "Se niegan a visibilizar a través de un fallo que lo represente lo que han hecho durante la investigación del caso Báez Sosa", agregó. El abogado también apuntó contra el juez de Garantías David Mancinelli y la fiscal Verónica Zamboni, a quienes había denunciado. "Ya en el 2020 se había denunciado la maniobra dada entre la Fiscalía, la defensa oficial y el juez de garantías, que a pesar de ser parte de la maniobra nunca se apartó del cargo", afirmó. "Siguió a cargo de la causa como si nada pasara cuando debió excusarse", cuestionó.

El recurso ante la CIDH

Tomei confirmó que presentará una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. "El objetivo será cuestionar lo que considera una negativa de las autoridades argentinas a investigar los hechos", señaló. El letrado también planteó que existe una tensión entre la opinión pública y el ámbito jurídico, y consideró que las decisiones judiciales pueden quedar condicionadas por la presión social.

"En un caso de tanta repercusión pública, el Poder Judicial perdió la oportunidad de ratificar que en un proceso penal las formas son tan importantes como el fondo de la contienda", sostuvo Tomei. "De aquí en más, en nuestro país los funcionarios judiciales podrán alterar las actas de los expedientes para adaptarlas a un criterio legal y no tendrán ninguna consecuencia", advirtió.

Qué implica el fallo para los condenados

El abogado aclaró que la resolución no significa que deba revisarse desde cero la causa principal por el homicidio de Fernando. Según explicó, se trata de un expediente separado, en el que los condenados buscan impulsar una investigación contra funcionarios judiciales. Tomei señaló que, de acuerdo con una decisión de la Cámara de Apelaciones de Dolores, sus representados intervienen en esa causa como particulares damnificados. Sin embargo, el planteo contra los funcionarios fue desestimado por el fiscal y, según la defensa, esa decisión no fue revisada por otro juez.

El crimen de Fernando Báez Sosa

Fernando Báez Sosa fue asesinado entre las 4.41 y las 5 del 18 de enero de 2020, frente a un boliche ubicado en la avenida 3 y el paseo 102, en Villa Gesell. El joven recibió una brutal golpiza, que incluyó patadas cuando se encontraba indefenso en la vereda. El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad y teléfonos celulares. Los sospechosos fueron identificados y detenidos horas después en la casa que alquilaban, a pocas cuadras del lugar.