La Corte Suprema de Justicia rechazó este miércoles el planteo de siete de los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido a la salida de un boliche en Villa Gesell en enero de 2020. El máximo tribunal intervino en una causa penal impulsada por los propios acusados contra el fiscal que investigó el asesinato y otros funcionarios judiciales por presuntas irregularidades al inicio del caso.

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La resolución lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron el recurso por considerar que carecía de fundamentación autónoma y que no refutaba de manera adecuada los argumentos de la resolución apelada.

La maniobra judicial contra los fiscales que la Corte Suprema sepultó

El planteo había sido impulsado por el abogado Hugo Tomei, cuando todavía representaba a Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro y Lucas Pertossi, quienes habían denunciado que durante las primeras indagatorias realizadas, luego del asesinato de Báez Sosa, no se les habían informado correctamente los hechos que se les imputaban ni las pruebas reunidas en su contra.

Según la presentación, en la noche del 19 de enero del 2020, ninguno de los jóvenes había conocido las pruebas reunidas en su contra y la imputación al momento de su indagatoria. Ambos hechos habían sido planteados en el marco del proceso penal, pero los rugbiers realizaron una denuncia penal por "falsedad ideológica" de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegal de la libertad.

También habían cuestionado las formas en las que fueron confeccionadas y firmadas las actas de aquellas declaraciones. La defensa sostenía que en los procedimientos no se habían respetado las garantías previstas por el Código Procesal Penal bonaerense. La denuncia alcanzaba a la fiscal del caso Verónica Zamboni, la defensora pública Verónica Olindi Huespi, funcionarios del Ministerio Público Fiscal y el juez de Garantías de Dolores David Mancinell, que dictó la prisión preventiva de los imputados.

¿Por qué la Corte Suprema rechazó el recurso de la defensa de los rugbiers?

Tomei pidió la revisión de la decisión al superior del fiscal, luego de que fuera desestimada la denuncia penal por ausencia de dolo y se rechazara tomar declaración testimonial a los rugbiers en calidad de víctimas, en base al artículo 290 del código procesal penal bonaerense, pero se ratificó lo dispuesto.

Por ende, el abogado presentó ante el juez Mancinelli —a quien recusó— un escrito pidiendo que se declarara la inconstitucionalidad del procedimiento por entender que había sido arbitrario y se cancelaba el derecho de las víctimas a ser oídas por un juez imparcial. Pero el magistrado rechazó la recusación y el planteo.

En agosto del 2025, la Suprema Corte de Justicia bonaerense también rechazó el recurso de queja y en abril de este año denegó el recurso extraordinario. Finalmente, este miércoles, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti denegaron el planteo por falta de fundamentación autónoma.

Las penas confirmadas: perpetua y 15 años de prisión por el ataque en Villa Gesell

El crimen de Báez Sosa ocurrió durante la madrugada del 18 de enero de 2020 frente a la discoteca Le Brique, en Villa Gesell. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores condenó en febrero de 2023 a prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi, y a 15 años a Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi como partícipes secundarios.