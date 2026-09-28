Los 5 perfumes de los 2000 que serán tendencia en la primavera-verano 2027

El auge de la moda de los años 2000 consolidó su influencia en diversas industrias del consumo. Desde prendas de tiro bajo hasta la preferencia por la fotografía analógica, la nostalgia retro permea las tendencias contemporáneas. En el ámbito de los perfumes, este fenómeno impulsa el resurgimiento de los acordes dulzones y azucarados que caracterizaron las preferencias olfativas de dos décadas atrás.

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Las composiciones de tipo gourmand experimentan un renovado interés, combinando fórmulas originales con revisiones actuales. Diversas creaciones emblemáticas del inicio del milenio mantienen su producción y continúan disponibles para el público.

Las cinco fragancias de los 2000 que mantienen su vigencia

El recorrido por las notas más destacadas de aquella época incluye opciones cítricas, florales y amaderadas:

Daisy Eau de Toilette (Marc Jacobs): Presentado en 2007, destaca visualmente por su icónico tapón ornamentado con margaritas. Su perfil integra componentes florales, amaderados y almizclados, incorporando frutos silvestres junto a hojas de violeta blanca en sus notas iniciales.

Coco Mademoiselle (Chanel): Comercializado desde 2001, estructura su aroma a partir de una salida de naranja, un núcleo de jazmín y rosa, y una base de vetiver con pachulí. En 2026, la línea incorporó la variante Coco Mademoiselle Crush Absolu , desarrollada por el perfumista Olivier Polge.

Comercializado desde 2001, estructura su aroma a partir de una salida de naranja, un núcleo de jazmín y rosa, y una base de vetiver con pachulí. En 2026, la línea incorporó la variante , desarrollada por el perfumista Olivier Polge. 212 Sexy (Carolina Herrera): Lanzado al mercado en 2004, busca reflejar la dinámica urbana de Nueva York. Inicia con dejos de pimienta rosa y mandarina, evoluciona hacia notas de gardenia con algodón de azúcar, y cierra con dejos cremosos de vainilla y sándalo.

El perfume Daisy Eau de Toilette (Marc Jacobs) fue lanzado en 2007.

Nina Eau de Toilette (Nina Ricci): Desde su aparición en 2006, la fragancia asociada a su frasco con silueta de manzana combina elementos cítricos y florales. La fórmula contrasta la dulzura de la manzana caramelizada con el aporte fresco del limón de Amalfi y la lima sobre un fondo amaderado.

Desde su aparición en 2006, la fragancia asociada a su frasco con silueta de manzana combina elementos cítricos y florales. La fórmula contrasta la dulzura de la manzana caramelizada con el aporte fresco del limón de Amalfi y la lima sobre un fondo amaderado. Egeo Dolce Eau de Toilette (O Boticário): Creado en 2007 dentro de la familia ámbar gourmand, representa la inclinación hacia los aromas azucarados. Su pirámide olfativa reúne acordes de marshmallow, algodón de azúcar, frambuesa y vainilla.

Sorpresa por los 5 perfumes que te hacen más atractivo para una cita, según la ciencia

Un trabajo publicado en el International Journal of Research, denominado "The Science of Attraction: Are There Scents That Make You More Appealing?", concluye que el perfume impacta de manera directa en la percepción ajena al activar el subconsciente, despertando emociones e instintos de forma inmediata.

El informe distingue cinco familias de aromas que contribuyen a proyectar una imagen sólida y atractiva durante un encuentro, junto con opciones recomendadas según el momento de uso:

Vainilla: Aporta sensaciones de calidez, confort e intimidad. Su perfil dulce invita a la proximidad física sin resultar empalagoso. Un ejemplo idóneo para el día o la noche es Tom Ford Tobacco Vanille .

Aporta sensaciones de calidez, confort e intimidad. Su perfil dulce invita a la proximidad física sin resultar empalagoso. Un ejemplo idóneo para el día o la noche es . Sándalo y notas amaderadas: Transmiten elegancia, solidez y un matiz misterioso. Son aromas atemporales asociados a la estabilidad y la fuerza, presentes en fragancias como Jean Paul Gaultier Scandal Pour Homme Absolu (apto para uso diurno y nocturno).