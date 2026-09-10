Las 5 montañas argentinas que tenés que conocer al menos una vez en la vida.

Argentina vuelve a poner sus paisajes naturales en el centro de la escena internacional. Cinco montañas de distintas provincias fueron seleccionadas para representar al país en la edición 2026 de “Montañas de Fama Mundial”, una iniciativa impulsada por la International Mountain Tourism Alliance (IMTA) que busca destacar destinos de montaña por su valor natural, cultural y turístico.

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La selección estuvo a cargo de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, que evaluó 18 postulaciones provenientes de 10 provincias. Finalmente, cuatro de las montañas fueron incluidas en la categoría Natural y una en la categoría Cultural. La elección permite recorrer algunos de los paisajes más imponentes del país, desde las grandes cumbres de los Andes hasta las sierras cordobesas y un volcán activo en la cordillera neuquina.

Las montañas argentinas reconocidas internacionalmente

Aconcagua, Mendoza

El Aconcagua es probablemente el nombre más conocido de esta selección. Con 6.962 metros sobre el nivel del mar, es la montaña más alta de América y se encuentra dentro del Parque Provincial Aconcagua, en Mendoza.

El destino atrae tanto a montañistas que buscan alcanzar la cumbre como a turistas que quieren acercarse a uno de los grandes íconos de la cordillera. Entre las alternativas se encuentra el trekking hacia la Laguna de los Horcones, desde donde se puede contemplar de cerca la imponente pared de la montaña.

Para quienes realizan expediciones de ascenso, la temporada suele desarrollarse entre mediados de noviembre y marzo, siempre condicionada por las condiciones climáticas.

Mercedario, San Juan

En el departamento Calingasta, en San Juan, aparece otra de las grandes cumbres argentinas: el cerro Mercedario. Tiene unos 6.770 metros de altura y forma parte de la cordillera de la Ramada.

Además de su importancia para el montañismo, la montaña tiene un particular vínculo con la historia prehispánica. Según la información oficial de turismo, los incas llegaron hasta estas alturas para realizar ceremonias vinculadas al culto al Sol y todavía existen vestigios arqueológicos en la zona.

Barreal funciona como uno de los principales puntos de acceso para quienes emprenden expediciones hacia el Mercedario.

Champaquí, Córdoba

No todas las montañas elegidas se encuentran en la cordillera. El Champaquí, en Córdoba, es el punto más elevado de la provincia, con 2.790 metros sobre el nivel del mar, y se encuentra en el corazón de las Sierras Grandes.

Su paisaje combina pastizales de altura, formaciones rocosas y cursos de agua. Además, es uno de los grandes destinos de trekking de la provincia y cuenta con distintos recorridos para llegar hasta su cumbre.

Una de las rutas tradicionales parte desde Villa Alpina y propone una travesía de varios días. Desde la cima se pueden obtener amplias vistas de los valles cordobeses.

Volcán Copahue, Neuquén

El cuarto integrante de la selección tiene una característica que lo diferencia del resto: se trata de un volcán activo. El Copahue se encuentra en el límite entre Argentina y Chile, en el noroeste de Neuquén, dentro de la región cordillerana.

Su atractivo turístico no se limita a la montaña. A sus pies se encuentra el complejo termal de Copahue, reconocido por sus aguas, vapores, barros y algas de origen volcánico. El entorno también permite conocer paisajes como el lago Caviahue y la cascada del Agrio.

Nevado de Famatina, La Rioja

La quinta montaña elegida es el Nevado de Famatina, también conocido como cerro General Belgrano. Está ubicado en La Rioja, cerca de las localidades de Famatina y Chilecito, y su cumbre supera los 6.000 metros de altura.

A diferencia de las otras cuatro montañas argentinas, fue seleccionada dentro de la categoría Cultural. Su importancia no está relacionada únicamente con el paisaje: el macizo está profundamente vinculado con la historia minera y la identidad de la región.

En sus alrededores se encuentran sitios relacionados con la antigua actividad minera, como la mina La Mejicana y las estaciones del histórico cablecarril, uno de los grandes atractivos turísticos de la zona.