Comprar vuelve a competir con alquilar: casi la mitad de las búsquedas inmobiliarias en AMBA ya son para adquirir una propiedad.

El interés por comprar una propiedad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sigue ganando terreno. De acuerdo con un relevamiento del portal Zonaprop (Grupo QuintoAndar), elaborado a partir de los contactos por aviso de venta, este 2026, la demanda para comprar representa el 48% del total. La cifra creció 9 puntos porcentuales desde enero y ya supera el promedio histórico, que es del 38%.

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Así, la compraventa queda a la par del alquiler tradicional, que reúne el 49% de las consultas. Por otro lado, el alquiler temporario concentra apenas el 3% de las consultas realizadas en el portal. Además, el informe revela qué factores explican este cambio de tendencia y cuáles son las propiedades, los ambientes y los precios que hoy concentran el interés de quienes buscan comprar.

Informe Zonaprop 2026 sobre la compra y venta de inmuebles en el AMBA.

El crédito, la razón detrás de este cambio

La tendencia empezó a revertirse en 2024, cuando el interés por comprar representaba apenas el 29% del total. Desde entonces, las consultas por este tipo de operación no dejaron de subir. Entre los motivos aparece la reactivación de los créditos hipotecarios.

Según el informe, el atraso cambiario y la apreciación de las UVAs impulsaron el poder de compra medido en metros cuadrados y eso generó incentivos para tomar créditos hipotecarios durante 2026. Las tasas acompañan: el costo medio de las líneas UVA se ubica hoy en el 7,5%, por debajo del 9% de 2025, aunque todavía por encima del promedio de 2017 (5%).

Hasta septiembre de 2026, el 19% de las escrituras se concretó mediante hipoteca, apenas dos puntos porcentuales por debajo del mismo mes de 2025. En paralelo, las búsquedas con el filtro “apto crédito” crecieron un 35% desde enero, lo que muestra un interés sostenido por las propiedades que permiten acceder a financiamiento.

Informe Zonaprop 2026 sobre la compra y venta de inmuebles en el AMBA.

Zonaprop también analizó a quienes usan ese filtro. La demanda se concentra en determinados barrios, y en el 60% de las búsquedas el presupuesto no supera los 120 mil dólares. Además, hay una marcada preferencia por las unidades de 2 y 3 ambientes, con estas últimas a la cabeza.

Los PH lideran los inmuebles más buscados

En AMBA, los departamentos concentran el 66% de las búsquedas de compra. Pero cuando se mide la presión de demanda, es decir, cuántas consultas recibe cada aviso, los PH quedan primeros en todas las zonas. En CABA, un aviso de PH recibe más del doble de consultas (101%) que un departamento promedio. En GBA Norte, el volumen de contactos por aviso es un 114% superior al de los departamentos. En GBA Oeste la diferencia es del 56% y en GBA Sur, del 55%.

Las casas, en cambio, están en el tercer puesto de los buscados y reciben menos consultas por aviso; un 15% menos en CABA, un 13% en GBA Norte, un 23% en GBA Oeste y un 30% en GBA Sur. Los terrenos siguen siendo el tipo de propiedad con menor presión de demanda relativa, aunque en GBA Oeste muestran más dinamismo que en el resto del AMBA.

Informe Zonaprop 2026 sobre la compra y venta de inmuebles en el AMBA.

De cuántos ambientes buscan más

En CABA y GBA Norte, las unidades de tres ambientes son las que registran mayor volumen de contactos por aviso. En el extremo opuesto están los monoambientes, sobre todo en CABA, donde reciben un 54% menos de consultas que los dos ambientes. En GBA Oeste y GBA Sur el orden cambia y las propiedades de 2 ambientes concentran el mayor nivel de demanda por publicación, seguidas por las de 3. Por último, las de 4 ambientes son las que menos consultas reciben, un 47% menos que los dos ambientes en la zona oeste y un 54% menos en la zona sur.

El ticket que más interesa

En CABA, GBA Oeste y GBA Sur, las propiedades de menos de 100 mil dólares siguen liderando en 2026 el volumen de contactos por aviso, aunque con diferencias según la zona. En GBA Norte, las unidades de hasta 175 mil dólares son las que registran mayor volumen de consultas.

“El mercado tiene una oportunidad interesante por delante. Si bien el crédito hipotecario todavía tiene mucho espacio para desarrollarse y consolidarse como una herramienta de acceso a la vivienda, hoy contamos con un escenario que ofrece mayor previsibilidad que en otros períodos. Esto genera condiciones para seguir acompañando la evolución del mercado y las decisiones de compra”, concluyó Milagros Alcorta, gerente comercial de Zonaprop (Grupo QuintoAndar).