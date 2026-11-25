Este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se acentúan tres problemáticas: la suba de femicidios y transfemicidios, el desmantelamiento de las políticas públicas en áreas de prevención de la violencia de género y el deterioro de la salud mental, especialmente en mujeres y disidencias. Los discursos discriminatorios y de odio que marcan la época operan en sintonía con un Estado que abandona sus obligaciones de asistencia y protección de derechos humanos. En este marco, el Observatorio "Ahora Que Sí Nos Ven" relevó 242 muertes fatales por violencia machista en lo que va del año: 202 femicidios directos, 24 femicidios vinculados, 8 travesticidios/transfemicidios y 8 instigaciones al suicidio. De hecho, durante octubre se registraron 39 casos, una de las cifras mensuales más altas de los últimos cinco años.

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Por primera vez en casi cuatro décadas, Argentina no cuenta con un organismo nacional especializado para abordar esta problemática, y el presupuesto nacional profundiza ese camino. En 2025, el Ministerio de Justicia eliminó la mayoría de los programas destinados a políticas de género, incluidos los dispositivos territoriales de protección para personas en contextos de violencia. A este escenario de violencia estructural y desfinanciamiento se le suma una de las aristas más invisibilizadas de la crisis: el profundo deterioro de la salud mental, un pilar golpeado por la precarización económica, la falta de espacios de contención y el colapso de los servicios públicos.

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“Hoy en día la salud mental es un privilegio. No conozco espacios donde una pueda atenderse si no es pago o por obra social. Yo tuve la suerte y el privilegio de tener siempre una obra social, sino no sé cómo hubiese sobrevivido”, cuenta a El Destape Vanesa M. (45), diagnosticada primeramente de depresión mayor, que más tarde se transformó en bulimia y anorexia, desembocando más tarde en un trastorno límite de la personalidad.



A las barreras económicas se le suma el peso de los prejuicios de género. Transitar un diagnóstico psiquiátrico, dice, implica lidiar con un sistema que deslegitima la palabra de las mujeres: "Es muy difícil ser mujer y decir 'tengo un trastorno psiquiátrico' porque enseguida te dicen que estás loca, que estás hormonal, que es por la menopausia o por no tener útero, como en mi caso".

Al trabajar hoy en un neuropsiquiátrico, observa de cerca que las personas con discapacidades físicas, motoras y psiquiátricas sufren un gran desprecio y son abandonadas por sus familias y por el sistema, razón por la que ella se involucra desde la escucha con los pacientes: “Nos dicen que no debemos tener vínculo con ellos, pero es que nadie habla de esto, pero es urgente involucrarnos”. En muchos casos, la continuidad terapéutica y el sostén cotidiano no dependen de una política pública eficiente, sino de redes humanas e interinstitucionales que suplen el vacío dejado por el Estado, también en otros ámbitos. A pesar de un sistema que desfinancia programas y asistencia a los distintos tipos de violencia hacia las mujeres y disidencias, continúan espacios o “trincheras” donde buscar ayuda o asistencia:

Violencia de género

La desvalorización de la palabra de las mujeres y disidencias fomentado por el debate por el proyecto de ley oficialista para endurecer las penas ante las “Falsas Denuncias” con base en temáticas de género. Datos de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema y de los ministerios públicos registraron que el 77% de las mujeres que sufren violencia de género en su pareja nunca denuncian. Además, los fondos para el programa Acompañar cayeron 99% real entre 2023 y 2025. ACIJ y ELA indicaron que la cobertura cayó de más de 100 mil personas en 2023 a solo 434 en 2024. Además, en 2025 se recortó la asistencia de 6 a 3 meses. Dicho programa buscaba asistir a mujeres y personas de la comunidad LGBT+ que se encontraban en situaciones de violencia de género, e incluía una asignación económica equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil por 6 meses. En octubre, hubo un femicidio cada 18 horas en Argentina. Buscar ayuda, información y contención es imprescindible para salvar la propia vida o la de alguien más.

● FEMMIA: Es una organización especializada en el abordaje integral de las violencias que cuenta con un equipo interdisciplinario con perspectiva de género, que brinda acompañamiento, contención y herramientas para resolver conflictos en lo cotidiano. Cuenta con atención individual y espacios grupales para personas que atraviesan distintos tipos de violencias. Cuenta con programas específicos para asistir a familias en contextos judiciales y a personas de la comunidad LGBTTTIQ+.



Web: https://femmia.ar/



E-mail: femmia.argentina@gmail.com

● Red de Abogadas Feministas (RAF): Brinda asesoramiento legal gratuito virtual con perspectiva de género en casos de violencia intrafamiliar y digital. La red evaluará, según cada caso, la posibilidad de brindar patrocinio jurídico gratuito.



También se la puede contactar en caso de problemas o restricciones para acceder a un aborto (https://raf.org.ar/derecho-al-aborto/).



Web: https://raf.org.ar/



E-mail: abogadasdeministas@gmail.com

● Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM): Otorga asesoría legal y trabaja con herramientas de litigio estratégico a nivel nacional sobre temáticas de género.

● Línea 144: Atención, asesoramiento y contención las 24 hs a nivel nacional (gratuita).

● Oficina de Violencia Doméstica (OVD): Dependiente de la Corte Suprema (Cuyo Lavalle 1250, CABA), recibe denuncias y derivaciones urgentes las 24 hs.

● Patrocinio Jurídico Gratuito (Defensoría General de la Nación): Asesoramiento y representación legal en casos de violencia de género (Tel: 0800-666-3186).

Violencia doméstica

La Oficina de Violencia Doméstica atendió a 4.346 personas durante el segundo trimestre de 2026, lo que representó un incremento del 6% en comparación con el mismo período del año anterior. El 48% de las situaciones evaluadas correspondieron a mujeres de entre 18 y 59 años.

● Oficina de Violencia Doméstica (OVD): Recibe denuncias en Lavalle 1250, CABA



las 24 horas.



Web: http://www.ovd.gov.ar



E-mail: ovd@csjn.gov.ar

● Centros Integrales de la Mujer: Son dispositivos que ofrecen acompañamiento, orientación y asistencia profesional a mujeres, niños y niñas que atraviesan situaciones de violencia en el ámbito familiar, en CABA.



Funcionan como entornos seguros y accesibles que articulan recursos legales, sociales y psicológicos para detectar y reducir riesgos, garantizando apoyo continuo y la restitución de condiciones de bienestar personal y familiar.



Ubicación de CIMs en CABA y sus horarios aquí: https://buenosaires.gob.ar/gcaba_historico/dispositivos-de-atencion-victimas-de-violencia-de-genero/ubicacion-y-horarios-de

● Hogares y refugios (GCBA): Las unidades convivenciales son dispositivos que brindan alojamiento, protección y abordaje interdisciplinario, interseccional y especializado a personas, que se encuentren atravesando situaciones de violencias por motivo de género, trata de personas, u otras vulnerabilidades asociadas a la temática, junto a sus hijos/as, en pos de favorecer a la construcción de un proyecto de vida independiente; así como la recuperación emocional, y el desarrollo de la autonomía física, personal y económica.



Dentro de las Unidades Convivenciales se brinda patrocinio jurídico gratuito en causas civiles de Violencia de Género y asesoramiento en materia legal a todas las mujeres alojadas, así como también asistencia social y contención psicológica.



-Hogar Eva Duarte: El hogar brinda alojamiento a adolescentes menores de 18 años, embarazadas y/o con hijos/as.



-Casas de Familia Juana Manso: Un espacio preparado alojar a personas mayores de 18 años que se encuentren atravesando situaciones de violencia de género, trata de personas u otras vulnerabilidades asociadas, cuya valoración de riesgo resulte moderada.



-Refugio Mariquita Sánchez: Brinda alojamiento a puertas cerradas a personas que estén atravesando situaciones de violencia de género o trata de personas mayores de 18 años con sus hijos e hijas cuyo riesgo resulte un peligro inminente de la integridad física o psicológica. Ofrece asistencia psicológica individual con el propósito de empoderar a la mujer generando nuevos modelos vinculares con pares y con sus hijos.



El refugio se caracteriza por ser un espacio de puertas cerradas y domicilio reservado, con el fin de proteger al grupo familiar del riesgo al cual están expuestos.



Contacto: godeviolencia.dgpfcv@buenosaires.gob.ar o Línea 144.

● Línea 137: Línea anónima y gratuita destinada a brindar contención, asistencia y acompañamiento a víctimas de violencia familiar y/o sexual y de grooming.

Salud mental integral

El colapso en el acceso a la atención psiquiátrica y psicológica se combina con la falta de protocolos de contención en los ámbitos laborales y educativos. Tras atravesar cuatro cirugías de urgencia y una falla multiorgánica que derivaron en una desregulación cognitiva, Vanesa M. enfrentó el hostigamiento en su propio lugar de trabajo, donde se vulneró la confidencialidad de su historia clínica y se difundió su licencia psiquiátrica entre el personal. “No me avergüenza decir que tengo un trastorno psiquiátrico, pero quería tener el poder de decirlo yo, cuándo y cómo”, señala sobre un episodio que la obligó a renunciar.

Aunque destaca el acompañamiento individual de los docentes y de Cecilia Saux, directora de la Tecnicatura Universitaria en Informática Aplicada a la Salud (TUIAS) en la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ), advierte que en el nivel superior tampoco existen dispositivos institucionales de atención psicológica inmediata para el alumnado, más allá de áreas acotadas a la violencia de género. Vanesa hace especial hincapié en no subestimar la dimensión psicológica, especialmente de las mujeres y disidencias que atraviesan situaciones de acoso, abuso o cualquier tipo de violencia. Aquí, algunos espacios donde buscar ayuda:

● Salud Mental Responde - CABA: Atención telefónica gratuita, confidencial y las 24 horas a cargo de profesionales de la salud mental del Gobierno de la Ciudad, con orientación y derivación a efectores públicos. Todos los días, las 24 horas.



Teléfono: 0800-333-1665



Chat con Boti: https://buenosaires.gob.ar/gcaba_historico/salud/salud-mental/atencion-telefonica

● Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias - Provincia de Buenos Aires: Línea gratuita de orientación, acompañamiento y derivación a centros de atención primaria y hospitales bonaerenses (funciona de lunes a viernes de 8 a 24, y fines de semana y feriados de 10 a 22).



Teléfono: 0800-222-5462



Más info: https://www.ms.gba.gov.ar/sitios/saludmental/

● Hospitales y Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC): Cuentan con servicios de salud mental y guardias interdisciplinarias gratuitas sin necesidad de obra social, entre ellos: los hospitales Álvarez, Piñero, Tornú, Durand, Ramos Mejía y los hospitales monovalentes Alvear, Moyano y Borda, entre otros. Verificar dirección y teléfono de guardia haciendo click aquí.



Los CeSAC, por su parte, ofrecen atención psicológica ambulatoria, con acceso mediante consulta y solicitud de turno. Direcciones y vías de contacto aquí.

● Red Psicólogxs Feministas y redes autogestivas: Colectivos de profesionales con perspectiva de género que articulan derivaciones con aranceles sociales o cupos gratuitos en CABA y GBA.



E-mail: contacto@redpsicologxsfeministas.org



Redes: https://www.instagram.com/redpsicologxsfeministas

● Facultad de Psicología de la UBA: Ofrece atención psicológica gratuita o con bono contribución voluntario en sus sedes de CABA y Avellaneda, a cargo de profesionales y equipos de posgrado.



Web: www.psi.uba.ar



Dirección: Av. Independencia 3065, Piso 1 (CABA)



Teléfonos: (011) 5287-3200 (conmutador general de la Facultad) / (011) 5287-3274 o 3275 (Secretaría de Extensión).

● Línea 107: Para emergencias psiquiátricas en vía pública o domicilio, también interviene el SAME.

● Salud Tekoporã: Brinda atención integral y salud mental con perspectiva comunitaria y aranceles accesibles (sin necesidad de obra social). Se define como un espacio de salud comunitaria que acompaña a mujeres y personas LGBITTQ+ que se encuentran atravesadas por consumos de sustancias, violencia de género y situación de calle. Realiza también testeos rápidos de vih y sífilis, actividades de promoción de la salud sexual, asistencia alimentaria y facilitamos el acceso a la atención en el sistema de salud.



Dirección: Cochabamba 2509



Vía de contacto: www.instagram.com/saludtekopora

Trata de personas

Durante la gestión actual, el Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas registró una reducción superior al 60% en su presupuesto real y el cierre de delegaciones y puntos focales provinciales tras el despido de más de un tercio de su planta técnica territorial. A este recorte se sumó la eliminación del Programa Acompañar, que garantizaba un apoyo económico equivalente a un salario mínimo vital y móvil durante seis meses y asistencia psicosocial urgente a personas en situación de violencia de género y trata, y el desmantelamiento del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, creado para financiar la reparación, la vivienda y la reinserción laboral con bienes decomisados al delito. Sin embargo, estos son los espacios para asesorarse y buscar asistencia:

● PROTEX (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas): Dependiente del Ministerio Público Fiscal (Tel: 011-5171-5690 / Correo: protex@mpf.gov.ar).

● Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT Argentina): Red federal de organizaciones sociales y activistas que trabajan en prevención, detección y derivación de casos en distintas provincias, incluida la región metropolitana.



Web: www.rattargentina.com/



Teléfono: +54 91153240532



E-Mail: ratt.argentina@yahoo.com.ar

● Fundación La Alameda: Organización referente en la denuncia, investigación y acompañamiento en casos de trata laboral (talleres clandestinos), explotación sexual y trabajo infantil en CABA y el conurbano.



Web: fundacionlaalameda.org



Teléfono de contacto y denuncias: (011) 4671-4690



Ubicación: Directorio 3998, CABA.

● Línea 145: Si sos víctima o para denunciar un incidente, llamar gratis, de forma anónima, las 24 horas.







● Área trata de personas CABA



Teléfono: 5030-9740 interno 1054/1059



E-mail: areatrata@buenosaires.gob.ar



Celular de guardia: 11-5600-6341



Oficina de Asistencia: Avda. Piedra Buena 3280 - Piso 3 (CP 1439) CABA

Cuidados en hogar

En lo que va del actual Gobierno, se eliminaron y recortaron 48 de 50 políticas nacionales vinculadas a los cuidados domésticos y familiares, de acuerdo con un informe de La Cocina de los Cuidados, un espacio integrado por organizaciones sociales, sindicatos, académicas, iglesias y legisladoras. Sin recursos, sin presupuesto y sin dispositivos estatales de atención, las herramientas de respuesta quedan reducidas a la mínima expresión, trasladando todo el peso de la contención a las redes comunitarias y territoriales. En este punto, cabe recordar que sí continúa vigente la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y el Complemento Leche del Plan 1000 Días (que en 2026 continúa liquidándose de forma automática junto con la AUH para menores de 3 años). También el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado para mujeres en edad jubilatoria (un año de aporte por hijo, dos si es adoptado o tiene discapacidad), que sigue siendo un derecho previsional clave para quienes no llegan a los 30 años de servicios.

● Centros de Primera Infancia y Familia: Espacio gratuito en CABA, con servicio de lunes a vieres. Contiene profesionales que asisten a familias desde el embarazo y primeros años de vida del niño/a, con sistemas de educación, juegos, alimentación y orientación sobre crianza.



Inscripción abierta todo el año: https://serviciosba.buenosaires.gob.ar/inicio-tramite?step=0



E-mail: cpi@buenosaires.gob.ar



Teléfono: 5030-9740 Int: 1038 y 1039



Atención: de lunes a viernes de 9 a 16 h

● Fundación Tzedaká: Desarrolla ProMas, el programa de Mamás Solas que brinda ayuda integral a 150 familias de jefatura femenina que viven en situación de vulnerabilidad a través de ayuda alimentaria, medicamentos, educación para sus hijos, capacitación laboral, subsidio para el pago de servicios, orientación y fortalecimiento personal.



Vías de contacto y más información haciendo click aquí.

● SANNA: Organización que conecta familias con cuidadoras recomendadas por otras familias, a las que se contrata de forma directa. Tiene un Centro de Monitoreo de lunes a domingo, de 8 a 20 hs, y gestiona reemplazos de urgencia para que familiares mayores o enfermos estén siempre bien cuidados. Servicio arancelado, que permite cubrir urgencias.



Web: https://www.sanna.com.ar/



Whatsapp: +54 9 11 7346-9668

Abuso sexual y abuso sexual infantil

Los programas de promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes registraron una caída presupuestarial del 22% respecto de 2024, según un análisis de UNICEF sobre el Presupuesto Nacional 2026. A este recorte se suma el desguace de los planes de Educación Sexual Integral (ESI) y de prevención del embarazo adolescente (Plan ENIA), que sufrieron reducciones presupuestarias del 90% de acuerdo con el Monitor de La Cocina de los Cuidados.

● Línea 137 (Programa Las Víctimas Contra las Violencias): Atención gratuita, confidencial y las 24 horas en todo el país ante situaciones de violencia familiar y/o sexual (también cuenta con línea de WhatsApp: 11-3133-1000).

● Línea 102: Servicio telefónico gratuito y confidencial de orientación y atención especializada sobre derechos de niñas, niños y adolescentes (activo las 24 horas en CABA y Provincia de Buenos Aires).

● Asociación Civil Adultxs por los Derechos de la Infancia: Organización que brinda contención, orientación legal y encuentros virtuales semanales (los sábados) para madres y padres protectores y referentes frente a la revictimización y las dilaciones judiciales. Destinatarios: personas adultas sobrevivientes de abuso sexual durante la infancia y personas adultas que acompañan a niñas, niños y adolescentes víctimas de este delito.



Web: adultxsporlosderechosdelainfancia.com



Instagram: @adultxsporlainfancia



Whatsapp: +54 911 6972 9541



E-mail: adultxsporlainfancia@gmail.com

● Grooming Argentina: Organización no gubernamental especializada en la prevención, asistencia, acompañamiento legal y contención psicológica frente al acoso y abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes en entornos digitales (grooming). Además, brinda información para madres, padres, docentes y tutores para cuidar a los menores de edad frente a la pantalla. Cuenta con una app gratuita GAPP, disponible para denunciar o pedir ayuda en tiempo real.



Web: groomingargentina.org



Dirección: Venezuela 110 1°, CABA



Teléfono: +54 9 11 2481 1722



E-mail: contacto@groomingarg.org

● Red Viva: Asociación Civil con trabajo territorial en el conurbano bonaerense y distintas provincias que brinda orientación, acompañamiento psicosocial y asesoramiento legal frente a situaciones de abuso sexual contra las infancias y violencia familiar.



Contacto: https://redviva.org.ar/#contacto



Instagram: @redviva1



E-mail: paola@redviva.org.ar

● Área Delitos contra la integridad sexual CABA



Teléfono: 5030-9749 interno 1059



Email: delitossexuales@buenosaires.gob.ar



Celular de Guardia: 11-4945-3949

IVE / ILE (Interrupción voluntaria y legal del embarazo)

El gasto público en salud sexual y reproductiva cayó un 57%, según el informe anual de Proyecto Mirar, elaborado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), junto con Ibis Reproductive Health. El estudio advierte que la menor compra estatal de métodos anticonceptivos y el desfinanciamiento del programa dejan a unas 840.000 mujeres menos protegidas frente a embarazos no intencionales, multiplicando los obstáculos en el acceso efectivo a la Ley 27.610 en el sistema público. Aquí, algunos espacios seguros donde consultar en caso de necesidad de una IVE/ILE:

● Línea Salud Sexual (0800-222-3444): Línea nacional gratuita y confidencial para consultar efectores públicos habilitados, recibir orientación sobre la Ley 27.610 y reclamar ante dilaciones u obstáculos en obras sociales, prepagas u hospitales.



E-mail: saludsexual@msal.gov.ar.



Web: www.argentina.gob.ar/salud/saludsexual/lineasaludsexual

● Casa Matrioshka: Espacio de salud integral transfeminista, con consejería y acompañamiento con perspectiva de género y derechos sexuales y reproductivos en CABA. Cuentan con atención integral, psicológica, ginecológica, pediátrica, vasectomías e interrupción voluntaria del embarazo. Turnos en https://casamatrioshka.turnos.app/



Whatsapp: +541128870787



Instagram: @casa.matrioshka

● Socorristas en Red: Red territorial de acompañamiento, información y consejería para personas que deciden interrumpir un embarazo en todo el país.



Web: www.socorristasenred.org



Instagram: @socenredarg

● Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir: Colectivo de médicxs, trabajadorxs sociales y psicólogxs que articulan derivaciones y atención en el sistema público y comunitario en CABA y GBA. También brindan información sobre métodos anticonceptivos y material para profesionales.



Web: www.redsaluddecidir.org



Instagram: @RedSaludxelDerechoaDecidir

Migrantes

El endurecimiento de las políticas migratorias, las restricciones en el acceso a la salud y la educación pública para personas sin residencia permanente en el país y la parálisis de los operativos territoriales de regularización documental profundizan la vulnerabilidad de las mujeres y disidencias migrantes. De acuerdo con informes de organizaciones especializadas como la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la falta de DNI o las demoras en los trámites de radicación desincentiva que las víctimas denuncien situaciones de violencia doméstica, trata o explotación laboral por temor a represalias administrativas o a la pérdida de sustento para sus familias. Dónde acudir o pedir asesoramiento:

● Casa Migrante: Espacio comunitario de orientación y acompañamiento en trámites migratorios (RaDEX y radicaciones), asesoramiento legal y articulación para el acceso a derechos sociales y laborales en la Ciudad de Buenos Aires.



Instagram: @casamigrante.caba o @hormiguerocaba.



Ubicación: Adolfo Alsina 2701.

● Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF): Brinda asesoramiento legal, social, laboral y acompañamiento psicológico gratuito a personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas en CABA y el Área Metropolitana. Atención lunes de 14 a 16 hs., y miércoles de 9.30 a 11.30 hs.



Web: caref.org.ar



Dirección: Juan Bautista Alberdi 2236, CABA



E-mail: recepcion@caref.org.ar



Whatsapp: (+54 9 11) 5797-3566

● Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires: Cuenta con un área específica de Derechos de las Personas Migrantes que brinda orientación legal gratuita y recibe denuncias por discriminación o barreras en el acceso a la salud, educación o trámites .



Teléfono: 0800-999-3722



Web: https://defensoria.org.ar/derechos/grupos-prioritarios/personas-migrantes-2/

● Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires: Dispone de atención y asesoramiento gratuito para personas migrantes ante vulneración de derechos en el territorio bonaerense.



Teléfono: 0800-222-5262



Web: www.defensorba.org.ar



Whatsapp: +54 221 358-1323



