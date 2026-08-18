Más de 18 mil personas continúan sin luz en La Plata tras la explosión eléctrica

El importante apagón en La Plata, Tolosa y alrededores, luego de un incendio y posterior explosión en una estación eléctrica ocurrida en la madrugada de este lunes, continúa dejando importantes consecuencias para vecinas y vecinos de la zona. Según informaron desde la Empresa Distribuidora La Plata Sociedad Anónima (Edelap), durante las primeras horas de la jornada, el 60% de los usuarios ya contaban con el servicio normalizado pero cerca de las 22 horas, confirmaron que más de 18.000 personas seguían sin energía.

"Nuestros equipos continúan trabajando en la instalación de más de 15 grupos electrógenos para avanzar en la normalización del suministro en las zonas afectadas tras el incendio en Tolosa. Al momento de este comunicado, quedan 18.100 usuarios sin energía eléctrica, y la restitución continuará de manera progresiva durante las próximas 72 horas. Cada intervención se realiza garantizando las condiciones de seguridad para los usuarios, el personal y las instalaciones", indicaron por la noche desde las cuentas oficiales de Edelap.

El hecho ocurrió cerca de las 3 de la madrugada del lunes 17 de agosto, tras el incendio en una central eléctrica ubicada en la localidad de Tolosa, en la subestación ubicada en calle 528, entre Camino General Belgrano y calle 9. Si bien a las 10 de la mañana lograron controlar la situación quedaron afectados sectores de Tolosa, Ringuelet, Villa Castells, San Carlos, José Hernández y Gonnet.

En el lugar trabajaron seis dotaciones de bomberos, junto con personal de Defensa Civil y de la empresa eléctrica. De manera preventiva, se evacuó a los vecinos de los inmuebles cercanos.

"Nuestros equipos están trabajando en la reconfiguración de la red y la reposición progresiva del servicio, priorizando establecimientos de salud y servicios esenciales", informaron desde Edelap durante la mañana del lunes. En esa línea, sostuvieron que "la restitución continuará de manera progresiva durante las 72 horas"; mientras que añadieron que "cada intervención se realiza garantizando las condiciones de seguridad para los usuarios, el personal y las instalaciones".

Uno de los últimos comunicados de EDELAP.

En un comunicado publicado en la web oficial, agregaron que "los usuarios que aún permanecen sin servicio representan el 4,5% del total de usuarios de nuestra distribuidora" y afirmaron que el personal trabaja en La Plata, Ensenada, Lisandro Olmos, Manuel B. Gonnet, Ringuelet, San Carlos y Tolosa.

"En el marco de nuestro Plan Operativo de Emergencia, avanzamos en la instalación de más de 15 grupos electrógenos, que nos permitirán restituir el servicio de forma paulatina. Mantenemos, además, diálogo permanente con el gobierno municipal y provincial con el objetivo de coordinar recursos y brindar asistencia, junto a las fuerzas vivas de la comunidad, a los vecinos afectados por esta situación. Continuaremos informando sobre la evolución de los trabajos y los avances en la normalización del servicio", sentenciaron.

Mapa de instalación de Grupos Electrógenos de Edelap.

¿Qué pasó en la subestación de Tolosa?

Según informaron medios locales, el incendio habría generado la explosión de un transformador y la caída de dos torres de la central eléctrica, cuyas causas están bajo investigación. La empresa tenía cortes programados para este lunes, para realizar tareas de mantenimiento en la zona, que forman parte del plan de obras para realizar tareas sobre la red.

Las tareas debían desarrollarse entre las 9 y las 15:30 en el sector comprendido entre las calles 8 y 11 y de 50 a 53 en La Plata. Por otro lado, según informó el sitio 0221, el martes 18 de agosto también está programada la interrupción del servicio en distintos puntos.