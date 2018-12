SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El ex ministro de Planificación Julio De Vido sostuvo que no se atrevieron en la Justicia a ofrecerle involucrar a la senadora Cristina Kirchner en alguna causa a cambio de inmunidad como sucedió con algunos empresarios arrepentidos. El ex funcionario sostuvo que no lo hubiera hecho.

"A mí no me ofrecieron eso, no se animaron, de ninguna manera. Si me lo hubieran ofrecido, hubiera hecho lo mismo que Roberto: negarme a aceptar", sostuvo De Vido.

El subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Planificación, Roberto Baratta, había acusado que en la Justicia le ofrecieron involucrar a Cristina Kirchner y Julio De Vido a cambio de liberarlo.

"Por la extorsión de Stornelli declararon cada uno lo que se le cantó y lo que le podía hacer más daño a Cristina, a mí y a este modelo", sostuvo De Vido, quien manifestó que Clarín y Mauricio Macri operan en la Justicia.

"No hay un sólo testimonio de un arrepentido que coincida con el de otro arrepentido", manifestó De Vido.

"Esta es la causa de la extorsión, de los buchones, acá en la cárcel le dicen ortivas y creo que los define mejor", afirmó.