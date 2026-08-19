El Gobierno prometió subsidios a los gobernadores de Norte para modificar las zonas cálidas

Luego de un encuentro en el Ministerio de Economía, el Gobierno anunció un acuerdo “histórico” con los gobernadores del Norte para subsidiar las tarifas eléctricas en las zonas cálidas, un viejo reclamo de la región. El comunicado oficial no lo explicitó, pero el beneficio tendría como condición el aporte de votos en el Senado para modificar el régimen de subsidios al gas en las zonas frías, una iniciativa que ya tiene media sanción de Diputados. De hecho, la resolución para las zonas cálidas no se publicaría en el Boletín Oficial hasta que la Cámara alta apruebe los cambios, algo que el oficialismo espera conseguir en la próxima sesión. “Se implementará lo antes posible”, se limitó a anunciar el ministro Luis Caputo. Con este acuerdo, el Gobierno consolida su vínculo con los mandatarios norteños, cuyo respaldo necesita para destrabar los proyectos que se le acumularon en el Congreso: desde iniciativas económicas, como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, hasta políticas, como la reforma electoral.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, participó la semana pasada de la asamblea de gobernadores del Norte Grande, donde se acordó convocar a esta reunión para discutir el reclamo por los subsidios al consumo eléctrico en las zonas cálidas y muy cálidas. Junto con Caputo, recibió a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Zdero (Chaco), mientras que las demás provincias estuvieron representadas por funcionarios de sus áreas de Energía. Según trascendió, el acuerdo prevé elevar el consumo subsidiado de 150 a 300 kWh en las zonas cálidas y de 300 a 550 kWh en las muy cálidas, entre noviembre y abril. “En menos de una semana escuchamos el reclamo de los gobernadores, nos sentamos a trabajar y encontramos una solución”, se jactó Santilli.

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“Quienes vivimos en el Norte sabemos que las altas temperaturas nos obligan a consumir más energía durante gran parte del año. Por eso venimos reclamando un esquema más justo, que contemple la realidad de nuestras provincias”, celebró el salteño Sáenz. También destacó el anuncio el chaqueño Zdero, uno de los gobernadores radicales más cercanos a la Casa Rosada. “Después de años de reclamarlo, el Norte empieza a ser escuchado. Esto también es federalismo. Nos sentimos promotores y protagonistas de esta trascendente decisión que beneficiará a miles de chaqueños”, sostuvo. Jalil, en tanto, es uno de los mandatarios peronistas más afines al oficialismo. Como muestra de ese vínculo, el viernes recibió en Catamarca a Santilli y Caputo y reivindicó su estrategia de colaboración con el Gobierno. “El diálogo constante con el Gobierno Nacional y la suma de esfuerzos son la clave para dar respuestas concretas y llevar más soluciones a los catamarqueños”, argumentó.

Sin embargo, el beneficio para las provincias norteñas tendrá como condición que sus gobernadores acompañen la eliminación de buena parte de los subsidios al gas en las zonas frías, concentradas principalmente en el sur del país. Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, San Juan, San Luis, La Pampa, Neuquén y Río Negro encabezan la lista de las provincias más afectadas por la modificación del régimen, que dejará de tener un alcance amplio para focalizarse en las regiones con mayor severidad climática. En el oficialismo calculan que, una vez aprobado el cambio por el Senado, el Estado ahorrará unos 280.000 millones de pesos. El Gobierno hubiera preferido sancionarlo antes, pero la modificación llegará cuando el invierno esté prácticamente terminado, por lo que el impacto fiscal se sentirá principalmente a partir del próximo año.

La cuestión será cómo reaccionarán ante este canje los gobernadores de las provincias perjudicadas. El mandatario neuquino, Rolando Figueroa, será recibido este miércoles por Santilli en la Casa Rosada. Según había anticipado, pensaba llevar como principal reclamo el mantenimiento de los subsidios al gas en las zonas frías, pero la negociación con el Norte parece haber dejado esa discusión saldada de antemano. “Queremos que el jefe de Gabinete diga que no se va a tocar el monto del subsidio que le corresponde a Neuquén y a la Patagonia”, había adelantado. Pese a su buen vínculo con el Ejecutivo nacional, en el último debate legislativo Figueroa rechazó los capítulos más controvertidos de la ley de Tierras.

Es que, más allá del ahorro que le representará, detrás del cambio del subsidio de las zonas frías a las zonas cálidas está el objetivo de la Casa Rosada de afirmar su vínculo con los mandatarios de las provincias norteñas, más dependientes de los recursos oficiales y, por tanto, más confiables a la hora de asegurar su respaldo.