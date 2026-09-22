Zona Franca: Fiambalá recibió a Jalil con una intensa protesta y exigió el proyecto en su municipio

Frente a la llegada del gobernador Raúl Jalil, sectores productivos, organizaciones intermedias y vecinos de Fiambalá realizaron una manifestación para exigir la Zona Franca se instale en el municipio. La misma generó cortes intermitentes de tránsito en toda la zona.

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La disputa se ha intensificado en las últimas semanas: si bien Fiambalá pertenece al departamento Tinogasta, funciona como un municipio independiente de la cabecera departamental. Desde la comunidad fiambalense cuestionan la decisión provincial y sostienen que el desarrollo logístico y comercial debe situarse en su jurisdicción por razones geográficas y productivas clave.

Su ubicación estratégica sobre el corredor del Paso Internacional San Francisco, siendo el primer núcleo urbano al ingresar al país y el último al salir hacia Chile, y el fuerte impacto de la actividad minera en su zona.

Fiambalá

Fiambalá cuenta con yacimientos, empresas vinculadas al sector minero y proveedores que prestan servicios a la actividad, algo que transforma a la localidad en el lugar indicado para que se instale la Zona Franca, según sostienen las Fuerzas Vivas. A diferencia de Tinogasta, Fiambalá es el territorio donde operan los grandes proyectos mineros. Un ejemplo claro es el megaproyecto de litio Tres Quebradas, operado por la empresa Zijin-Liex.

El reclamo en Fiambalá cuenta con el respaldo de la Cámara de Turismo, la Cámara Económica y la Cámara de Proveedores Mineros, junto a referentes de la salud, gremios, clubes deportivos, la Biblioteca Popular y prestadores turísticos. A través de un documento formal dirigido a Jalil, estos sectores enfatizaron que está en juego el futuro económico y el potencial exportador de la región.

Por su parte, el mandatario provincial ratificó recientemente en distintos medios de comunicación que la Zona Franca se erigirá en la ciudad de Tinogasta, argumentando que se trata de un proyecto que "nació allí hace 30 años".

Un acuerdo entre Jalil y Milei

Referentes como el ex senador por Tinogasta, Mario Quintar, sostuvo en Info Rama que una de las cuestiones más repudiables es la manera en cómo avanzó el proyecto en el Senado. Según explicó, Fiambalá esperaban que la iniciativa ingresara a comisión para poder participar de la discusión antes de su tratamiento. Pero no existió tal debate.

Todo comenzó el 3 de septiembre cuando Jalil, junto al presidente de la Nación, Javier Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, firmaron el convenio histórico para autorizar la baja de impuestos y delimitar formalmente el predio de la nueva Zona Franca en Tinogasta. Posteriormente, el 17 de septiembre, el senado de Catamarca aprobó con media sanción el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para ratificar legalmente este convenio.

Qué es una Zona Franca

Una zona franca es un territorio delimitado dentro de un país donde las mercancías pueden entrar, almacenarse, transformarse o reexportarse con beneficios fiscales y aduaneros especiales. En el caso de Catamarca, si se instala en Fiambalá, según el sector que reclama, representaría un eje estratégico para la logística, la exportación minera y el desarrollo económico.

Argentina cuenta actualmente con 14 zonas francas activas y operadas oficialmente, distribuidas estratégicamente a lo largo del país. La normativa nacional, Ley 24.331, originalmente determinó la posibilidad de crear una zona franca por provincia, además de algunas excepciones para zonas fronterizas o regiones económicamente críticas.