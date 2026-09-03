Zdero no repunta: Chaco perdió más de 8.300 empleos formales desde el inicio de su gestión

Los datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) encendieron una nueva alarma sobre el mercado laboral chaqueño: entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, Chaco perdió 8.314 puestos de trabajo privados formales, lo que representa una caída del 10,7% desde el inicio de las gestiones de Javier Milei a nivel nacional y Leandro Zdero en la provincia.

{{{htmlAmp}}}

El retroceso chaqueño se encuentra muy por encima del promedio nacional. Mientras en el país la reducción del empleo privado registrado fue del 3,8%, equivalente a 241.176 puestos menos, Chaco registró una contracción casi tres veces mayor.

El deterioro tampoco muestra señales claras de desaceleración. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, la provincia perdió otros 4.437 empleos formales, una caída interanual del 5,3%. Solo durante mayo, en comparación con abril, se registró la pérdida de 264 puestos de trabajo.

El escenario coloca nuevamente bajo la lupa a la gestión de Zdero, en un contexto en el que el Gobierno provincial sostiene su discurso de recuperación económica y generación de empleo. Los números oficiales, sin embargo, muestran un mercado laboral privado que continúa reduciéndose.

La situación también se inscribe en un deterioro regional. El Nordeste Argentino acumuló una caída del 9,8% del empleo formal, con más de 27.800 puestos perdidos.

Chaco se ubicó así entre las provincias con mayores retrocesos del país y superó ampliamente tanto el promedio nacional como el comportamiento de otras regiones. Los datos de mayo reflejan que el deterioro del empleo registrado continúa durante la gestión de Zdero y que, lejos de revertirse, la pérdida de puestos se profundizó durante el último año.

Charata, la ciudad de Chaco que mayor concentración de morosos

El departamento de Chacabuco, en Chaco, cuya cabecera es la ciudad de Charata, se convirtió en julio en el distrito del país con la mayor proporción de deuda en situación de mora. En paralelo, se conocieron también las localidades en las que más proporción de gente endeudada se encuentra en estado de morosidad.

Concretamente, en el departamento chaqueño de Chacabuco el 36,79% del monto total adeudado registra atrasos superiores a los 90 días, según la actualización del Mapa de la Deuda elaborado por el Centro de Estudios para la Ciudad (CEC) sobre datos del Banco Central. La localidad acumula deudas por algo más de $57.000 millones, de las cuales $21.000 millones se encuentran en mora.

Detrás aparecen varios municipios del conurbano bonaerense: José C. Paz, con una tasa de mora sobre el monto del 34,41%; Presidente Perón, con 34,39%; Florencio Varela, con 34,19%; y Malvinas Argentinas, con 32,99%.

El ranking continúa con San Vicente, donde el 31,42% del dinero adeudado está en mora; Moreno, con 30,70%; Tafí del Valle, en Tucumán, con 30,35%; Ezeiza, con 30,31%; y Merlo, con 29,98%.

De esta manera, siete de los diez distritos con las mayores tasas de mora por monto pertenecen a la provincia de Buenos Aires, mostrando el efecto de la crisis del empleo industrial de los últimos años, que lleva a que la desocupación del GBA sera dos puntos mayor al promedio nacional.