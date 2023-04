Pablo González: "El acuerdo por Maxus despega muchísimo el horizonte de YPF"

El titular de la petrolera estatal celebró el acuerdo por el que se redujo a un 2% la suma que se le debe abonar al fideicomiso de liquidación.

El presidente de YPF, Pablo González, afirmó que el acuerdo con el fideicomiso de liquidación Maxus "despega muchísimo el horizonte" de la petrolera estatal.

En diálogo con el programa Habrá Consecuencias de El Destape Radio, el funcionario nacional señaló que es "un gran alivio" el acuerdo y que solo "falta que lo homologue el juez"

Según lo informado, YPF y Repsol llegaron a un acuerdo de conciliación bajo el cual el Fideicomiso de Liquidación de Maxus "desistiría de las reclamaciones que ha presentado contra la petrolera argentina y la española en el Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware, así como a todas las actuales y futuras que pueda tener contra las compañias ".

A cambio de esto, YPF y Repsol se comprometieron a pagar al Fideicomiso un monto de US$ 287,5 millones cada uno, lo que hace una cifra total de US$ 575 millones. El monto que deberá abonar la petrolera estatal equivale sólo al 2% de la cifra original de la demanda.

Sobre esto, González recordó que "en junio del año pasado algunos medios decían que íbamos a hacer un papelón con Maxus".

Por otra parte, González se refirió al fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska respecto a la demanda del fondo buitre Burford contra YPF, que eximió del pago de una indemnización a la petrolera, pero que dictaminó que la responsabilidad recayó en el estado nacional.

Para el ex senador por Santa Cruz, "en el fallo por la expropiación Burford quería dejar adentro a YPF porque creen que tienen más posibilidades de cobrarle que al país". Sin embargo, aclaró que la decisión judicial "no está firme" y que todavía "tiene dos instancias de apelación"

"En caso de confirmarse el fallo de Preska, es una gran noticia para YPF. Estando la condena contra el Estado argentino nos pareció prudente no manifestarnos", explicó.

Más allá de este fallo , y las recientes críticas de la oposición, González opinó que la expropiación de la petrolera, durante el gobierno de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "fue la mejor decisión de los útlimos 50 años del país"

¿El tapado?

Por otra parte, González negó ser "el tapado" de la Vicepresidenta para ser respaldado como precandidato a presidente dentro del Frente de Todos.

"A mi nadie me llamó ni hablé con nadie. Yo no soy el tapado", aclaró el titular de YPF que añadió que "no había salido a aclarar" la información "porque estaba con el tema Maxus acá, que era más importante"

"Yo soy un hombre de la política, no soy un outsider. Y quien es mi jefa política no me dijo nada y hablé bastante", señaló González, que luego deslizó: "Yo hago política en mi provincia, Santa Cruz. Ahí ya no estoy tan tapado pero todavía hay tiempo"

Gasodutos y avance de YPF

En otro tramo de la entrevista, González confirmó que el Gasoducto Néstor Kirchner tiene como fecha de apertura el "20 de junio". Según explicó, "hoy Vaca Muerta produce más gas del que puede transportar, tenemos un cuello de botella"

"YPF creció un 100% en un año en producción de Gas No Convencional", afirmó el titular de la petrolera, que señaló que "en el caso del Gas Natural Licuado (GNL) es un proyecto neto de exportación ya que "es el consumo total de varios países de Europa".

"Argentina no consume GNL. El Ministro de Economía tiene que enviar la ley al Congreso", afirmó, para luego señalar que "en Planta y Gasoducto" de este producto "se requiere una inversión de 30.000 millones de dólares y viene bien"

En cuanto a YPF Litio, destacó que desarrollaron "el proyecto de celdas y baterías de litio de ITEC que dirigió (Roberto) Salvarezza". Sin embargo, explicó que hicieron "una cabecera de playa" con esta área de la empresa, ya que "cuando entré no había nada

"YPF Litio todavía no está cerca de ser un líder, porque muchas de las locaciones de las provincias productoras ya están concesionadas", agregó.

Por otra parte, agregó que invirtieron "mucho" en YPF Luz, que es "la segunda productora de energía renovable de Argentina"

En ese sentido, sentenció que "todos los proyectos de YPF van a significar abastecimiento del mercado interno y divisas" y "van a cambiar claramente la matriz de la economía argentina"

Según sostuvo que "el que venga lo único que tiene que hacer es seguir con estos proyectos de YPF" y remató: "Espero que no venga alguien que piense como (el ex ministro de energía macrista Juan José) Aranguren"

Y concluyó: "Durante el macrismo cayó un 28% la producción de barriles y creció 2.000 millones de dólares la deuda de YPF. Es lo que informaron a la Bolsa".