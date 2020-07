Desaparición de Facundo: denuncian que la Bonaerense intervino en un operativo de búsqueda

Este sábado por la tarde se realizó un operativo de búsqueda en un basural en las afueras de Mayor Buratovich, localidad en la que fue visto por última vez Facundo Castro, el 30 de abril, y donde testigos indicaron que lo vieron cuando lo subieron a un móvil de la Policía Bonaerense. Según informaron fuentes del caso a El Destape, un llamado de unos vecinos alertó a los investigadores y la familia. En el lugar había restos fósiles, pero descartaron que sean humanos.

En la escena había móviles y agentes de la Policía Bonaerense, fuerza que ya fue apartada de la investigación. Los abogados de la madre de Facundo Castro calificaron ese hecho como de “enorme gravedad institucional” en un escrito enviado este domingo a la Justicia Federal.

La madre de Facundo también estuvo en el basural acompañada por uno de sus abogados y dos amigos, hasta las últimas horas del sábado, mientras el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, cenaba en el programa La Noche de Mirtha, en Canal Trece.

Qué ocurrió este sábado. A las 17.20, uno de los abogados de la familia de Facundo, Luciano Peretto, recibió un llamado y mensajes de un vecino de Pedro Luro, que le avisó que unos jóvenes que se encontraban en el “basurero viejo” de Mayor Buratovich habían publicado en redes sociales que encontraron restos óseos. El abogado busca al vecino y se dirigen al lugar. Cuando llegan se sorprenden con la presencia de un patrullero de la Policía Bonaerense y una camioneta Kangoo.

El abogado Peretto les advierte que que debían retirarse del lugar porque ya fueron apartados de la investigación. El procedimiento era encabezado por un subcomisario de la fuerza provincial, Pablo Reguillón. Hubo una fuerte discusión.

El subcomisario le dice al abogado de la madre de Facundo Castro: “Vos quedate tranquilo, que yo me estoy guardando todos los link de los medios en los que estás hablando y cuando todo pase yo sé bien lo que tengo que hacer”, según consta el escrito enviado este domingo a la jueza federal.

El abogado Peretto se puso en contacto con autoridades de la fiscalía federal interviniente, que ordenó que los agentes y móviles de la Policía Bonaerense debían retirarse. Luego llegaron las fuerzas federales, se hicieron cargo de de la escena y descartaron la existencia de restos humanos. Los huesos, aseguraron, podrían ser de alguna especie animal.

Por este hecho, la madre de Facundo y sus abogados le solicitaron a la jueza la necesidad de contar con fuerzas federales en la zona, ubicada a 120 kilómetros de Bahía Blanca, para “poner el cuerpo, la seguridad personal y todo lo que ello implica en procura de preservar una posible escena del crimen, la seguridad de testigos y familiares”.

Familiares y amigos de Facundo marcharon este sábado en Pedro Luro, donde vivía el joven, para exigir su aparición con vida. Cristina Castro, la madre de Facundo, reclamó “que paguen los que le hicieron daño, que me entreguen a mi hijo esté como esté y donde esté".

La mujer sostuvo que se comunicó con el gobernador bonaerense Axel Kiciloff y contó que “se puso a disposición" suya. Kicillof aseguró este viernes en declaraciones radiales que su gobierno no va a “encubrir a nadie”.

Por otra parte, este viernes se difundió una foto en la que se ve a Facundo escoltado por un agente de la Policía Bonaerense y una camioneta Hilux de la fuerza de seguridad. Leandro Aparicio, abogado de la familia, afirmó en diálogo con El Destape que "la foto no sirve más que para confundir".

El abogado destacó que hay tres testigos “que nos dijeron que la camioneta a la que subieron a Facundo es distinta a la que aparece en esta famosa foto".

"La realidad es que hay tres testimonios muy claros que ubican al chico, cinco horas después de ocurrido el hecho, subiéndose a una camioneta de la policía bonaerense. El pibe está desaparecido, nadie desaparece porque sí, y todas las sospechas están sobre la policía", dijo Aparicio este viernes en El Destape Radio.

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, aseguró este sábado que "necesitamos saber qué fue lo que pasó, por sobre todas las cosas si está involucrado uno o varios policías de la provincia de Buenos Aires".

Además, Berni aseguró en declaraciones radiales que los efectivos hasta ahora no fueron desplazados de sus funciones "porque la justicia no encontró ni un solo elemento de prueba para vincular la desaparición de Facundo con la Policía", aunque advirtió que "eso no quiere decir que posteriormente surja alguna otra prueba".

La investigación apunta a cuatro agentes del destacamento de Mayor Buratovich: Alberto González, Jana Curruhinca, Mario Gabriel Sosa y Siomara Ayelén Flores, quien declaró que levantó en la ruta a Facundo y lo llevó en su auto hasta Teniente Origone. Sus celulares están en poder de la Justicia para ser peritados.

La causa está en el fuero federal. La jueza de Garantías 3, Susana Calcinelli, hizo lugar el viernes a un planteo de incompetencia que había formulado el fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 20 de Bahía Blanca, Rodolfo De Lucía, quien tenía a su cargo una causa por la "averiguación de paradero".

El caso ahora está a cargo de la jueza federal 2, Gabriela Marrón, y el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, quienes el miércoles último ya habían ordenado un allanamiento en la subcomisaría de Mayor Buratovich, en el marco de la investigación por desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro tras la denuncia presentada por la madre y sus abogados.

La desaparición de Facundo suma repercusiones internacionales

La Organización de Naciones Unidas (ONU) solicitó al Estado argentino medidas urgentes para dar con el paradero de Facundo Castro. El Comité contra la Desaparición Forzada de ONU también advierte sobre la necesidad de llevar adelante una investigación independiente y brindar medidas cautelares para la protección a los testigos que declararon en la causa, con testimonios que fortalecen la hipótesis de la responsabilidad policial. La acción de la ONU es una respuesta al pedido realizado la semana pasada por la Comisión Provincial por la Memoria, querellante en la causa de desaparición forzada.

“De conformidad con la información remitida al Comité, con base en las declaraciones de testigos y en las contradicciones en los relatos de los agentes policiales de la provincia de Buenos Aires, se presume que esta fuerza estatal podría estar involucrada en la desaparición de Facundo”, destaca la comunicación emitida por la ONU.

Además recomienda incorporar a la familia de Facundo y sus representantes en el diseño de las estrategias de búsqueda y garantizar su acceso directo a toda la información que surja de la investigación en curso.

El caso suma repercusiones internacionales. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), le solicitó al Estado argentino información sobre la desaparición de Facundo Castro, a través de una nota presentada el jueves a la Cancillería Argentina.