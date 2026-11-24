La vicepresidenta Victoria Villarruel se sumó al coro de críticas al homenaje por parte de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA al desaparecido ex líder del ERP Mario Santucho. A través de su cuenta de X, la titular del Senado afirmó que el evento en la casa de altos estudios "es un ataque contra la democracia misma".

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"Santucho fue el jefe de una de las dos organizaciones armadas que cometieron mayor cantidad de actos terroristas en los 70. Sus atentados se dieron con mayor profusión durante los gobiernos constitucionales de Perón y en el 89 de Alfonsín con su desprendimiento del Movimiento Todos por la Patria", enumeró la titular del Senado.

Villarruel afirmó que la decana de la UBA de Sociales, Ana Arias, "miente". Esta había justificado el homenaje a Santucho, afirmando que era un "homenaje a la militancia", ya que esta "no implica nunca el atentar contra la democracia y cometer actos terroristas".

"La UBA mancilla su historia homenajeando a Santucho y distorsionando su accionar. Siempre la intención del ERP y Montoneros fue la toma del poder por la fuerza. Reivindicar a uno de sus cabecillas es ensuciar a la universidad pública. Y abofetear a sus víctimas", respondió la Vicepresidenta.

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizará el próximo 10 de diciembre un homenaje a Mario Roberto Santucho, fundador y secretario general del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y máximo referente del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

La iniciativa, impulsada por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología, fue declarada de «interés institucional» por el Consejo Directivo de la facultad, que además dispuso la instalación de una escultura en su memoria en el patio interno «Indio Solari» de la sede de Constitución. La fecha elegida coincide con el Día de la Restauración de la Democracia.

Distintos sectores políticos expresaron su repudio al homenaje. El subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, opinó que el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires debería suspender el reconocimiento al quien definió como un "terrorista".

Por su parte, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, rechazó el homenaje a Santucho, que "atentó con las instituciones estatales en el periodo democrático 1973/76" y agregó: "Estoy convencido que la Universidad no puede ser el ámbito de un reconocimiento a ninguna persona que haya usado la violencia contra el régimen democrático".