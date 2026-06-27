Villarruel desautorizó a militantes digitales: "Nadie le preguntó”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel criticó a una comunidad de militantes digitales. Estos publicaron una publicación en X en los que buscaron imponer una seña identitaria con las manos para respaldar su figura de cara a los comicios presidenciales de 2027, de los que la titular del Senado, por ahora, no afirma públicamente que participará.

La cuenta del diario MDZ republicó una video de un joven, que afirmó representar a los "villarruelines", afirmando que se encuentran en "el gran debate" , en el que "están en pleno proceso de decidir cuál será el gesto con las manos que los identificará como votantes de Victoria Villarruel de cara a las elecciones de 2027”.

Sin rodeos, Villarruel replicó de forma categórica la iniciativa de este grupo de simpatizantes y manifestó: “Que linda la coreografía… pero hay que terminar el secundario, estudiar una carrera, trabajar y luego de todo eso ponerse a opinar de lo que nadie le preguntó”.

El término “villarruelines” adquirió popularidad y fue asimilado por los propios usuarios de Internet en mayo de 2024, momento en el cual la propia Villarruel contribuyó a la masificación del apelativo al grabar un video institucional dirigido a sus adherentes.

La madre de Villarruel acusó al Gobierno por corrupción y dijo que la economía no arranca

Diana Destefani, madre de la vicepresidenta Victoria Villarruel, criticó al Gobierno nacional y apuntó especialmente contra Javier y Karina Milei. También confirmó que su hija participará del acto por el Día de la Bandera en Rosario, pese a que no fue invitada por el Presidente.

“Mi hija me dijo que gobierna Karina Milei”, aseguró Destefani, en una confesión acerca de la consideración de Victoria Villarruel hacia el rol de Javier Milei y de su hermana. Además, al referirse a la secretaria general de la Presidencia, sostuvo que “Karina Milei parece poco pulcra”.

En ese sentido, Destefani sostuvo que la situación del país “está adormecida, no arranca”, y vinculó ese diagnóstico con la falta de entendimiento dentro de la fórmula presidencial.

Al ser consultada sobre qué le diría a Milei respecto de su relación con la Vicepresidenta, respondió: “Le diría que ella lo luce, que si se llevaran bien, le iría mejor al país”. La madre de Villarruel también habló sobre el trato del Presidente hacia su hija y consideró “absurdo” que exista una animosidad hacia la Vicepresidenta. “Me parece absurdo que la odie, tiene que comportarse, es el presidente de la Nación. Tiene una vicepresidenta de lujo”, afirmó.

Con información de Noticias Argentinas