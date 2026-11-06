Villarruel alertó sobre la crisis del papel, en un nuevo desafío a Milei

Victoria Villarruel repudió el cierre de la histórica Papelera del Sur, producto de las políticas económicas de Javier Milei. Un día antes, la Vicepresidenta había recibido a la Cámara del Papel y Afines (CAPA), que le trasmitieron la crisis del sector papelero.

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Tras más de medio siglo de actividad ininterrumpida y consolidada como la única productora de cartulina encapada del país, la empresa notificó la desvinculación total de su personal a la representación gremial durante un encuentro en Bahía Blanca.

En un video viralizado, el secretario general del Sindicato de Papeleros local, Gustavo Lanaro, expresó su decepción en la asamblea con sus compañeros por el cierre de la histórica empresa, ubicada en el municipio de Tornquist: “Somos personas que nacimos acá, que queremos seguir viviendo acá y que tenemos nuestras familias acá. No sabemos qué mierda vamos a hacer”.

Villarruel publicó una historia sobre el video viralizado de Lanaro, pero tambíén abordó el tema en X, en la interacción con un usuario."Los que vivimos fuera de la Capital Federal sabemos la importancia que tienen este tipo de empresas en la vida de los pueblos o ciudades pequeñas. Siento dolor cada vez que se cierra una empresa. El progreso no implica la desaparición de las pymes y el trabajo. ¿Qué Argentina podemos pensar sin trabajo en todo el territorio?", se preguntó.

Lo cierto es que el día antes de la noticia del cierre de la papelera, Villarruel recibió a la cúpula de la Cámara del Papel y Afines (CAPA) "para escuchar la realidad del sector, sus desafíos y las problemáticas que enfrentan en una actividad fundamental para la industria nacional".

"El intercambio nos informó sobre la distribución y comercialización del papel en Argentina (Argentina no produce papel y debe importarlo), la producción desde el cartón corrugado hasta los estuches para diversos productos de lujo y las dificultades con las importaciones, infraestructura, la parte impositiva, la evolución del sector, etc. Más trabajo, más producción, más Argentina", remarcó.

La semana pasada, Villarruel avanzó en otra diferenciación respecto a Milei, decretando la creación de un programa de desendeudamiento para los trabajadores del Senado. El Presidente negó la existencia de una problemática con el endeudamiento familiar, afirmando que estaba en la media de América Latina. El domingo, los ex compañeros de fórmula compartirán la recepción al Papa León XIV en el ex Centro Cultural Kirchner.