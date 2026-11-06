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TORNQUIST

“Nos dejaron en la calle”: el drama de los trabajadores tras el cierre de Papelera del Sur

El cierre de la principal fábrica de la localidad bonaerense genera incertidumbre entre los trabajadores. El sindicato atribuye la crisis a las importaciones.

06 de noviembre, 2026 | 08.30
Papelera del Sur, cierre de Papelera del Sur, Tornquist, despidos en Tornquist.

El sorpresivo anuncio del cese definitivo de operaciones de la histórica planta Papelera del Sur desató un clima de conmoción, angustia e incertidumbre en la localidad bonaerense de Tornquist. Tras más de medio siglo de actividad ininterrumpida y consolidada como la única productora de cartulina encapada del país, la empresa notificó la desvinculación total de su personal a la representación gremial durante un encuentro en Bahía Blanca. 

Al regresar al distrito y encabezar una asamblea gremial, el secretario general del Sindicato de Papeleros local, Gustavo Lanaro, reflejó el impacto que atraviesa el plantel laboral: “Ahora estoy cayendo. Cuando veo a toda esta gente acá, como que nos damos cuenta de la cagada que nos hicieron”.

La noticia golpea de lleno el corazón social y productivo de una comunidad pequeña donde la papelera constituía la principal fuente de trabajo privado y calificado. Ante sus compañeros, Lanaro expresó el desconsuelo colectivo frente a la pérdida repentina de su sustento: “Somos personas que nacimos acá, que queremos seguir viviendo acá y que tenemos nuestras familias acá. No sabemos qué mierda vamos a hacer”. 

Más temprano, en diálogo radial con La Brújula 24, el dirigente advertía sobre las secuelas que la medida proyectará sobre la economía local: “Estamos medio helados. Básicamente a Tornquist esto le va a hacer un desastre. Es toda gente que elige vivir acá, es la única fábrica grande y los sueldos nuestros también van a ser un golpe duro para el pueblo”. 

Pese a que los representantes patronales comprometieron la liquidación de indemnizaciones completas durante el mes —con dos meses de preaviso, aguinaldo proporcional y un plus del 15%—, el referente sindical remarcó: “Que te digan que te van a pagar todo no te deja tranquilo, porque el problema sigue siendo que te quedás sin trabajo”.

Entre el impacto de las importaciones y la intervención provincial

El declive de la fábrica se venía manifestando a través de reiteradas suspensiones de actividades y bajas salariales a lo largo de los últimos dos años. De acuerdo con las autoridades laborales y testimonios de los operarios, el establecimiento llevaba siete meses sin funcionamiento regular de sus máquinas, período durante el cual el personal asistía exclusivamente a tareas de mantenimiento. 

Respecto al volumen de despidos, los registros oficiales del Ministerio de Trabajo bonaerense constatan que la decisión alcanza a 160 trabajadores —110 bajo convenio colectivo y 50 fuera de convenio—, cifra que coincide con los reportes sindicales y municipales, aunque artículos de prensa publicados en instancias previas del conflicto llegaron a contabilizar 200 empleados.

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Los referentes gremiales señalaron a la apertura comercial como el factor determinante del desenlace, al asegurar que la entrada de cartulina importada desde mercados como Brasil o China volvió imposible la competencia por costos. 

En esa línea, el Municipio de Tornquist emitió un comunicado institucional expresando su “más enérgico repudio y profunda preocupación” frente a la resolución adoptada por el Grupo HZ, vinculando el cierre al deterioro del sector manufacturero y a las medidas macroeconómicas de la gestión nacional. 

Frente a la ausencia de una notificación formal previa por parte de la firma, la cartera de Trabajo provincial resolvió intervenir de oficio, envió delegados a la localidad y convocó a una audiencia urgente entre las autoridades de la compañía y los representantes gremiales para evaluar los pasos legales pertinentes.

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