Con apoyo de todos los bloques, se volvió a presentar la nueva ley de VIH

El objetivo del proyecto es dar una respuesta integral a personas con VIH, hepatitis virales, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual. Conocé más detalles.

La diputada nacional Carolina Gaillard, perteneciente al Frente de Todos (FdT), representó el proyecto de la nueva ley de VIH con el objetivo de dar una respuesta integral a personas con VIH, hepatitis virales, tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual. En el texto presentado para tratarse en ordinarias, con más de 40 firmas en el Congreso, se observa el apoyo de todos los bloques políticos en la Cámara Baja. "Este proyecto es el resultado de años de trabajo articulado entre las organizaciones y redes de personas con VIH, los organismos estatales involucrados y las comisiones de Diputados", explicó la legisladora.

El proyecto fue promovido por organizaciones sociales que consolidaron un frente para el abordaje de estas condiciones de salud desde una perspectiva de derechos humanos. A través de este, buscan establecer el interés público en relación a la respuesta integral e intersectorial para el abordaje por infección por VIH, hepatitis virales y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), como también la tuberculosis (TBC). ¿Qué comprende? El acceso universal y gratuito a medicamentos, vacunas, procedimientos y productos médicos para la prevención, diagnóstico, tratamiento y cura del VIH, las hepatitis virales, otras ITS y la tuberculosis, así como la disponibilidad de formulaciones pediátricas para las mismas enfermedades.

A partir de esto se busca generar un cambio de paradigma en el abordaje de las respuestas que el Estado debe brindar a las personas afectadas, en relación a los apoyos y dispositivos de asistencia social, legal, laboral, de la seguridad social, educativos, y aquellos vinculados a las relaciones de consumo y los servicios públicos. "Venimos trabajando con las organizaciones, con referentes y es muy claro y contundente que debemos legislar para garantizar derechos que se sintetizan en el acceso a la salud", señaló Gaillard, autora del proyecto. Además, la ley propicia la participación activa de las personas que sufren estas enfermedades en la elaboración de lineamientos para el diseño e implementación de las políticas públicas.

Sobre esto, la diputada entrerriana reivindicó: "Entendemos que una respuesta integral e intersectorial está basada en la estrategia de la atención primaria de salud y garantiza la investigación, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, la cura, la asistencia desde un enfoque interdisciplinario –tanto a nivel social, legal, psicológico, médico y farmacológico- y por supuesto interviene en políticas que busquen reducir riesgos, trabajar sobre cuestiones que debemos desterrar como son el estigma, la discriminación y la criminalización hacia las personas". Y sumó: "Las obras sociales y todos aquellos organismos comprendidos en el sistema de salud público y privado deberán articular con las instancias nacionales, provinciales y/o locales que provean programas para la atención de las personas con este tipo de afecciones para garantizar la atención completa como lo establece esta ley".

¿Qué establece el proyecto de ley?

Establece el acceso universal y gratuito a la salud, pública y privada, quienes están obligadas a brindar asistencia integral, universal, gratuita, a las personas expuestas y/o afectadas por el VIH, las hepatitis virales, otras ITS y la tuberculosis. Además, establece que toda prueba deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial, y universal. También promueve la capacitación, la investigación, la difusión de campañas masivas y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis -interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas, organizaciones de la sociedad civil con trabajo en VIH, hepatitis virales, otras ITS y tuberculosis- y un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el fin de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas. El mismo funcionará en la órbita del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

Cabe destacar que el proyecto prohíbe categóricamente las pruebas médicas para detectar estas enfermedades en los exámenes preocupacionales y prevé políticas afirmativas para la empleabilidad de personas afectadas, así como contiene disposiciones especiales para las mujeres y personas gestantes con VIH, previendo la atención integral durante su embarazo, garantizando la atención integral durante todo el proceso gestacional y post parto, y contemplando el acceso a la leche de fórmula, para los hijos e hijas de personas con HIV, durante los primeros 18 meses.

Otro aspecto particular es la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para las personas con VIH y/o hepatitis B y/o C, así como una Pensión No Contributiva de carácter vitalicio y no contributivo, para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social. De este modo, quienes acrediten al menos 10 años desde el diagnóstico de la enfermedad y 20 años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los 50 años de edad. "Es el resultado de años de trabajo productivo y articulado entre los distintos sectores involucrados", manifestó. Y concluyó: "Venimos a proponer una reforma integral a una ley que cumple exactamente 30 años, y que con el transcurrir del tiempo y el devenir de las experiencias vivenciadas y compartidas por las personas con VIH de nuestro país, se hizo evidente que no podía ser abordada ni tratada solamente como una problemática de salud, requiriendo intervenciones interdisciplinarias".

Se inició en abril del 2014 por el Área de Derechos Humanos y Sociedad Civil de la Dirección de Sida, ETS, Hepatitis y TBC del Ministerio de Salud de la Nación y luego fue desarrollado por las organizaciones y redes de personas con VIH de nivel local, nacional y regional, como también redes de personas con hepatitis y otras organizaciones que trabajan la temática de programas jurisdiccionales de VIH y hepatitis, las sociedades científicas, organizaciones con trabajo en la salud pública, movimientos sociales y organizaciones con amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos.

El proyecto de ley, que lleva el número 304-D-2022, fue acompañado por los diputados y diputadas Daniel Gollan, Cecilia Moreau, Gabriela Estévez, Maximiliano Ferraro, Silvia Lospenato, Myriam Bregman, Leonardo Grosso, Gabriela Lena, Mara Brawer, Mónica Macha, Blanca Osuna, Romina Del Pla, Nicolás Del Caño, Enrique Estévez, Itaí Hagman, Jimena López, Marcela Passo, Estela Neder, Mónica Litza, Marcela Vessvessian, Pamela Calletti, Graciela Landriscini, Verónica Caliva, Hilda Aguirre, Nancy Sand, María Martínez, Tanya Bertoldi, María Allianiello, Varinia Marin, Agustina Propato, Graciela Caselles, Fabián Borda, Cristina Brítez, Gabriela Pedrali, Jorge Romero, Alejandro Vilca, Carolina Yutrovic, Mabel Caparrós, Estela Hernández, Alicia Aparicio y Alejandra del Huerto Obeid.

Gaillard destacó que es "fundamental" el acompañamiento del FdT frente al acuerdo con el FMI

En Alocarla por El Destape Radio, Carolina Gaillard se refirió al discurso del presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias: "Fue un discurso muy alentador. Me parece fundamental toda la batería de proyectos que se va a mandar al Congreso. Es muy importante que habló de la conquista de derechos y de la igualdad de oportunidades". Y remarcó, tras señalar que el papel de la oposición fue lamentable: "El presidente mostró que hay un futuro en nuestro país".

Con respecto a la deuda con el FMI, manifestó: "Es central que diga quienes contrajeron la deuda, que son los que fugaron la plata y no hay nada que haya quedado en el país. Yo creo que hay que darle un fuerte respaldo a nuestro presidente". Mientras que, sobre el acuerdo, agregó: "Creo que es fundamental que nuestro bloque acompañe y que todos los bloques acompañen al presidente, no hay alternativa para evitar el default".

Más allá de pedir apoyo, la diputada entrerriana dejó en claro que "a nadie le gusta tener que acordar con el Fondo" pero admitió que "lamentablemente se volvió a endeudar el gobierno anterior y hoy estamos acordando porque no hay alternativa". Y disparó contra el gobierno anterior gestionado por Mauricio Macri: "No tenemos que permitir que nunca más se altere o vulnere el Estado de derecho, y eso lamentablemente ocurrió".

Para cerrar, Gaillard se refirió al próximo 8M: "Vivimos en una sociedad patriarcal, tenemos que seguir trabajando para deconstruirnos todos de esas lógicas machistas y patriarcales porque está en todos lados el patriarcado". Y sumó: "Tenemos que tratar de generar más conciencia para evitar comentarios de que la víctima tiene la culpa. La violencia de género se combate, también, logrando la autonomía económica de esas mujeres para que puedan salir de esa violencia".