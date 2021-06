Vacunación COVID: la Ciudad podrá anotar a personas sin ser grupos de riesgo en 15 días

El Gobierno porteño espera avanzar con la inmunización a toda la población de riesgo para así comenzar con la población en general.

Con la llegada de nuevas dosis de vacunas contra el coronavirus, la campaña de inmunización avanza de forma acelerada y en la Ciudad de Buenos Aires el Gobierno porteño espera que en 10 o 15 días, cuando se termine de vacunar con la primera dosis a las personas de riesgo; se pueda comenzar a empadronar a la población en general que no tengan ninguna condición de base.

En conferencia de prensa, el ministro de Salud, Fernán Quirós, instó a que los porteños y porteñas se inscriban en la campaña de vacunación para inmunizar a la población de riesgo y personal estratégico que es prioritario y adelantó: "Fin de la semana que viene, empezaremos la apertura de vacunación ya no para los grupos de riesgo, sino para los grupos de población general, por edad y quinquenio de edad y para los docentes universitarios".

Según fuentes consultadas por El Destape, el Ministerio de Salud espera que para dentro de "diez días como mucho 15 días" se pueda abrir el empadronamiento para todas las personas que no son grupo de riesgo. "Primero se va apuntar a cerrar esta primera etapa de mitigación de riesgo que comprende la campaña de vacunación y que implica 1.2 millones de personas", aclararon voceros consultados.

Y estimó que en los próximos 15 días se espera que "se comience a bajar el empadronamiento únicamente por edad y no por condición de base". No obstante, no se conoce en detalle a partir de qué edad comenzará la inscripción ni la fecha exacta, esto se encuentra sujeto a que continúe el ingreso de vacunas contra el coronavirus a la Argentina.

En tanto, el Gobierno porteño confirmó que a partir de este martes podrán inscribirse para recibir la vacuna contra el coronavirus el personal estratégico y las personas con condiciones de riesgo de 18 a 44 años. De esta manera, la Ciudad de Buenos Aires avanza con el último tramo de la 4° y 5° Etapa del Plan de Vacunación contra el COVID-19. De todas formas, podrán seguirse vacunando las personas que pertenezcan a otras de las etapas anteriores.

Cómo inscribirse

Ingresar a buenosaires.gob.ar/vacunacovid

Completar el formulario de datos personales.

Se enviará un mail, un mensaje de WhatsApp y un SMS de confirmación de empadronamiento. Luego será contactado por WhatsApp, mail y/o SMS para realizar la asignación del turno. El vecino podrá seleccionar el día, horario y vacunatorio de preferencia por medio de un sistema de gestión online.

Luego de recibir la vacuna permanecerán 15 minutos en observación, por lo que se recomienda asistir con 15 minutos de anticipación. Aquellas personas que lo requieran podrán concurrir con un acompañante.

En paralelo, se continúa con el último tramo de la 1° Etapa que incluye al personal de salud del sistema público, privado e independiente, de la 2° Etapa que comprende a los mayores de 70 años y de la 3° Etapa con todas las personas de 60 a 69 años. La inscripción online permanece abierta para todos aquellos que aún no la hayan solicitado y quieran recibir la vacuna.