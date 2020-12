El ex secretario de Salud bajo la presidencia de Mauricio Macri, Adolfo Rubinstein, salió a apoyar y aprobar las vacunas rusas que llegan al país. "Están al mismo nivel que la de Pfizer y AstraZeneca", dijo.

Rubinstein, que llegó al denigrado Ministerio de Salud que Macri rebajó a simple Secretaría, se quejó sobre el tema de las críticas a la Sputnik V. Afirmó el exfuncionario: "Estamos cayendo en el absurdo de politizar la vacunación".

"Probablemente sea tan efectiva como las demás. La vacuna rusa está al mismo nivel que la de Pfizer, AstraZeneca o cualquier vacuna. El problema es que este procedimiento alternativo despierta suspicacias", afirmó en diálogo con Radio Con Vos.

Rubinstein fue muy crítico de la gestión del actual ministro de la cartera sanitaria, Ginés González García: le reprochó cómo se manejó la cuarentena, el país con la pandemia y también con las vacunas. Pero hoy en la llegada de las Sputnik V cambió su rumbo de argumentación.

En un hilo de mensajes en twitter, Rubinstein ayer afirmó: "En octubre, cuando se sancionó la ley de vacunas contra #COVID19 alerté que los artículos 8 y 9 otorgaban sólo un mes a ANMAT para expedirse sobre la seguridad, eficacia y calidad de las vacunas, y autorizaba a “otros organismos competentes” a aprobar las vacunas. Esto era muy preocupante porque le quitaba competencias a ANMAT que es la única autoridad competente para aprobar vacunas y cualquier otro medicamento. Hoy el Ministerio de Salud, en el marco de esa ley, autorizó el uso de emergencia de la #SputnikV. Para ser claros, la ANMAT es una agencia muy prestigiosa que tiene los más altos estándares de eficacia, seguridad y calidad y es quien debe aprobar la vacuna".

Y siguió: "Entonces ¿por qué se siguió un procedimiento diferente al de la vacuna de Pfizer y cualquier otro medicamento, cuando se necesita más que nunca tener claridad y transparencia? Nadie dice que la #SputnikV no sea segura y eficaz, pero lo cierto es que no hay aún datos concluyentes. Además, en la resolución publicada por el gobierno no hay un informe técnico sobre las recomendaciones de ANMAT. Esto debilita a nuestra agencia regulatoria y convierte lo que debía ser una decisión técnica en una decisión de un organismo político, como es el Min de Salud".

Cerró el exfuncionario sus tuits: ""Esto es simple: dato mata relato, y como decía Maquiavelo, lo importante no es sólo SER sino también PARECER. La vacuna probablemente sea segura y eficaz pero necesitamos informacion transparente y accesible, en lugar de todo este sainete que sólo aumenta las suspicacias. Esta épica absurda de querer vacunar testimonialmente antes de fin de año en lugar de esperar algunas semanas más, siguiendo los procedimientos normales, desgasta a la sociedad, es innecesario y profundamente perjudicial".