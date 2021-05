Alberto afirmó que "no está lejos" un acuerdo con el FMI

El presidente confió en un pronto acuerdo con el organismo de crédito y anticipó la reprogramación de la deuda con el Club de París. Además cruzó a la oposición por la campaña antivacunas y se mostró confiado por el arribo de más vacunas.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, consideró que es inminente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por la reprogramación de la deuda que el organismo le otorgó a Mauricio Macri. "No estamos tan lejos de lograr el acuerdo con el FMI. Creo que vamos a poder prorrogar el pago, estamos negociando" afirmó, en una entrevista con CNN en Español. "La idea es cerrar pronto con el Fondo, aunque hay muchas cosas que revisar también -agregó-. Hay cosas que mediáticamente no se analizan, como el tema de las sobretasas. Habitualmente a los países el Fondo le cobra el 1% de tasas de interés, pero Argentina paga el 3%, por exceder el cupo de lo que podíamos recibir. Es un tema de Argentina y del Fondo, ¿por qué le siguió dando si no podía recibir? Si logro un acuerdo con el Fondo, no tengo obligaciones inmediatas".

El presidente recordó el reciente encuentro con la directora gerenta del Fondo, Kristalina Georgieva: "Tuve una muy buena charla, muy franca y muy honesta. A fin de mes hay un vencimiento con el Club de París, creo que vamos a poder prorrogar en la obligación del pago, eso lo hablé con (el presidente de Francia, Emanuel) Macron y estamos encaminando bien las conversaciones con el FMI, creo que lo vamos a lograr".

Vacunas, oposición y clases presenciales

En otro momento, Fernández mostró su molestia frente a los dichos de los medios tradicionales de comunicación y la oposición, comandada por Juntos por el Cambio, frente al Plan de Vacunación que se lleva adelante en todo el territorio nacional. Si bien Argentina lleva vacunado a más del 20% de la población, las críticas siguen impactando fuertemente contra el gobierno. "Nos dicen que compramos vacunas comunistas, nadie se enteró que cayó el Muro de Berlín", lanzó irónicamente por las críticas sobre que no compra vacunas de Estados Unidos.

En la entrevista, los periodistas María O'Donnell y Ernesto Tenembaum remarcaron que Brasil lleva adelante una mejor campaña y el jefe de Estado lanzó que "no es así" y que "vamos a estar mejor" en los próximos días cuando lleguen más vacunas. Más allá de esto, remarcó: "La realidad es que conseguir vacunas es un problema; no de Argentina, del mundo. Todos los países tuvieron problemas para conseguir vacunas. Todos cuentan las dificultades que tuvieron para conseguirlas porque no se cumplieron contratos y con la que más tuvieron problemas fue con Pfizer".

Mientras que, sobre este último, Alberto lanzó: "¿Saben cuál fue la primera vacuna que se aprobó en Argentina? Pfizer. Explíquenme por qué, si aprobé la vacuna, después no la compré. Pfizer con nosotros no llegó a firmar pero con los que firmó no pudo cumplir lo que decía el contrato. Mandó vacunas pero no la cantidad que decían los contratos". Y sumó sobre el tema: "La impresión que tengo es que, en algún momento, Estados Unidos resolvió preservar para su población todas las vacunas y Pfizer dijo 'no firmamos más contratos' porque si tenían que dejar las vacunas allá no iban a poder cumplir e incumplió".

Al mismo tiempo, el presidente de la Nación se refirió al debate por la presencialidad escolar. "¿La prioridad es que se eduquen o estén sanos? Para mí, que estén sanos. Yo, que estoy en la docencia, digo que la educación importa. Claro que me importa. De 0 a 12 años aumentó en 110%. ¿Qué cambió en ese tiempo? La escolaridad. Entiendo que tenemos que recuperar la educación y que los chicos necesitan, hasta por una cuestión de disciplina, el colegio. Claro que hace falta. El problema es que si yo hago como si no pasara lo que pasa en Argentina, el riesgo es muy grande. No quiero revivir la discusión, se generó una gran confusión, pero se demostró que tuve razón".