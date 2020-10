La ex diputada y cofundadora de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, se mostró escéptica sobre las vacunas que se están desarrollando contra el coronavirus y adelantó que no se la aplicará porque "es una desesperación de Cristina". Argentina tiene casi 29 mil muertos por COVID desde que comenzó la pandemia y la búsqueda de un tratamiento contra la enfermedad que golpeó al mundo como nunca en un siglo es una prioridad en todo el planeta.

El mensaje antivacuna de la ex legisladora se da en el marco del desarrollado de varios tipos de vacuna en todo el mundo para encontrar un antídoto que contrarreste el virus que generó miles de millones de muertes en el mundo. Además, Argentina es uno de los países que se encuentra en su desarrollo.

En una entrevista con el programa Verdad Consecuencia por TN, a Carrió le preguntaron: "¿Te pondrías la vacuna?". Fiel a su estilo irresponsable y excéntrico, afirmo: "No por porque es un negocio y una desesperación de Cristina". "Creo que hay que ser muy prudente porque van a venir muchas pandemias", aseveró.

En otro tramo de la entrevista, la dirigente de Juntos por el Cambio habló sobre su relación con el ex presidente Mauricio Macri, a lo cual, admitió que "en Juntos por el Cambio hay gente decente e indecente" y aclaró que el x mandatario pudo cumplir "algunas cosas y otras no" de sus promesas de campaña.

"Yo no tuve limitaciones porque el acuerdo que hicimos con Mauricio es que no íbamos a garantizar impunidad a nadie. Nosotros mismos hicimos el amparo para que no lo designen a este loco de Echegaray como auditor. Yo hice un gran esfuerzo por la Nación. Perdí para que tuviéramos una salida del kirchnerismo, y me tragué demasiados sapos", disparó.

Cuando le preguntaron si hablaba con Macri, eligió la ironía. "Con Macri no me llevo, me dedico al pasto y veo cómo crecen las plantas", concluyó.