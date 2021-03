Los referentes de Juntos por el Cambio en 2020 pidieron la renuncia del entonces titular de ANSES, Alejandro Vanoli, por no haber previsto que se agolparían jubilados en los ingresos de los bancos para cobrar y hasta pidieron su renuncia. Sin embargo, nada dicen de las imágenes de hacinamiento que se vieron en la Ciudad de Buenos Aires con mayores de 80 años que iban a recibir sus dosis.

"No entiendo cómo no planificaron, no me entra en la cabeza, no tiene sentido", dijo la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien ahora brilla por su ausencia. "Era necesario generar un mecanismo de pago alternativo, por ejemplo mandar el dinero a las casas de los jubilados por Correo Argentino, para que la gente no tuviera que abalanzarse sobre los bancos", agregó. De Larreta no dijo nada.

Otro que no hizo comentarios sobre lo acontecido el martes fue el senador radical Luis Naidenoff, quien pidió la renuncia de Vanoli en aquel momento. "¿No sabía que esto iba a pasar? ¿No sabía que el mayor esfuerzo que se hace con el aislamiento para aislar justamente el virus para que no se propague tiende a proteger a los sectores más vulnerables y hoy prácticamente hemos puesto a la parrilla a estos sectores de Argentina?", planteó.

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, utilizó Twitter para cargar contra Vanoli: "Necesitamos que la @ansesgob y los bancos nos ayuden a cuidar a los mayores", escribió, y juzgó "imprescindible que tomen alguna medida urgente para mejorar este sistema, pues los jubilados no pueden seguir estando en la calle esperando a ser atendidos".

La ex ministra de Salud y diputada nacional, Graciela "la hormiguita" Ocaña pidió que los bancos atiendan también en los feriados y también solicitó la renuncia de funcionarios: "

"El Presidente debe pedir la renuncia de todos los que irresponsablemente no pudieron organizar el cobro de los jubilados, deben tener horarios especiales para atender a los jubilados”, lanzó Ocaña. “Es una acción criminal contra los adultos mayores, no solo le han bajado la jubilación sino que también ahora los exponen al virus de manera peligrosa”, agregó la ex titular del PAMI", lanzó.

El diputado Fernando Iglesias no podía quedarse fuera de las críticas y escribió: "Los sorprendió el coronavirus. Los sorprendió el número de jubilados. Pero son los únicos que pueden gobernar la Argentina. Peronismo, setenta años arruinando el país".

Ninguno de los mencionados en la nota hizo comentario alguno acerca del hacinamiento de jubilados mayores de 80 años en los centros de vacunación de la Ciudad de Buenos Aires.